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美國公布6月消費者物價指數（CPI），年增3.5％、月減0.4％，核心CPI年增2.6％，月增持平，全數低於預期，顯示通膨降溫，紓緩聯準會（Fed）升息壓力；加上晶片股反彈、美國總統川普（Donald Trump）宣布取消20％的荷姆茲海峽通行費，改由海灣各國貿易與投資協議代替，美股主要指數週二回穩。綜合《CNBC》等外媒報導，隨著通膨放緩，市場對聯準會今年升息的預期有所下降，芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯準會在7月會議上拍板升息的機率，從前一天的42%降至17%。然而，交易員們仍認為，7月不升，不代表9月也不會升，分析9月目標利率上調0.25～0.5個百分點的可能性接近60%。雷根資本公司（Regan Capital）的首席投資長韋南德（Skyler Weinand）指出，週二公布的CPI數據弱於預期，顯示伊朗戰爭引發的通膨飆升正在消退，但不排除只是暫時的緩解，因為近幾日緊張局勢已經升級。此外，雖然疲軟的通膨數據，可能讓聯準會暫時對利率按兵不動、降低升息可能，但勿忘華許（Kevin Warsh）就任Fed主席以來，表態幾乎都仍帶著鷹派色彩。14日收盤，美股道瓊工業指數微漲9.63點或0.02%，報52508.27點；那斯達克指數上漲233.83點或0.90%，報26107.01點；標普500指數上漲28.25點或0.38%，報7543.59點；費城半導體指數上漲314.15點或2.54%，報12661.93點。焦點個股方面，IBM由於公布的第二季初步業績低於預期，當天股價收跌25.13%至每股217.07美元，是表現最差的道指成份股，還創下至少自1968年以來的最大單日跌幅。