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周子瑜昨14日被韓媒爆出和JYP達成不續約共識，但不會脫離團體，只是個人合約分開，不過JYP則回應一切尚未定案，似乎正極力挽留中。有粉絲翻出過去子瑜剛出道時，因為韓文還不好，在綜藝節目上鬧笑話，把「很開心」講成「很厭煩」，王嘉爾看了還大喊公司：「JYP！」而子瑜一本正經地講錯話，模樣相當可愛，連子瑜都說，那是她出道以來最大的失誤。周子瑜出走消息引來外界討論，回顧子瑜剛到韓國發展時，不只長相稚嫩，對韓文也很生澀，有次訪問被問到有沒有犯下什麼失誤，子瑜回想曾經有次在綜藝節目上，要說感想，最後用「今天真開心」總結，但因為發音太相似，竟然把開心講成「今天真厭煩」，主持人全都嚇傻，GOT7香港成員王嘉爾聽到直接起立和周子瑜擊掌，還高喊，「JYP！」似乎很懂子瑜在語言上遇到的障礙。好在子瑜馬上發現自己講錯發音，趕緊修正，「是很開心啦！」連她本人都認證，這是出道以來鬧過最大的失誤了。子瑜與JYP的緣分，始於台灣的一場舞蹈成果發表，當時國中的她加入舞蹈教室學習，演出影片被放上YouTube後，意外吸引JYP星探注意。據韓媒報導，當時星探看到影片後，雖然畫面中的臉蛋模糊，卻對她的舞姿與氣質留下深刻印象，特地飛來台灣親自找人，並在現場錄下影片回傳韓國總公司，最終獲得批准簽約。就這樣，子瑜13歲就獨自離開台灣，前往首爾展開練習生生活，如今子瑜也已經27歲，海內外都有一定的知名度，未來發展無可限量。