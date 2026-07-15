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吳慷仁和邵雨薇2017年因合作《極品絕配》來電，不過當時吳慷仁才剛跟鍾瑶分手，交往的時間點有些尷尬，兩人一度分手，經過一年思考才決定正式認愛，而這一走就是9年，近來兩人被拍到一起到醫院的美食街吃飯，邵雨薇甜蜜地摟著吳慷仁的腰，依舊像是熱戀中的情侶。根據《CTWANT》報導，吳慷仁和邵雨薇在本月8日現身醫院地下街吃美食，兩人戴著帽子和口罩，打扮相當低調，搭乘手扶梯時，吳慷仁站離邵雨薇一格的距離，高度正好讓邵雨薇可以摟著他的腰，走在路上也是牽緊小手，非常甜蜜。吳慷仁過去沒有經紀人打理演藝事業，完全憑演技闖出知名度，但近年他將事業轉往中國發展，和孫儷合作《危險關係》評價兩極，邵雨薇則穩定在台灣發展，很支持男友的決定，甚至有段時間傳出兩人祕婚，邵雨薇還接到媽媽的電話問她結婚怎麼不講，讓她哭笑不得。