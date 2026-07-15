我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞霹靂州西南部的峇眼拿督（Bagan Datuk），近日傳出34歲大叔2度與未成年女學生發生關係，遭到法院以性侵罪名，判處5年有期徒刑，外加鞭刑的社會案件。根據馬國媒體《光明日報》報導，犯案男子名為莫哈末再尼，去年10月在一個場合中，偶然與被害女學生（14歲）相識，今年5月和7月，分別駕駛汽車到當地中學接載該名女學生，並分別在車上、自己家中發生關係，結束後再將女學生載回學校。此事被揭發後，女學生家屬氣急報警，經醫師檢查，證實女學生確實曾與男性發生親密關係，手機訊息也透露採取防護措施等資訊。依照當地刑法有關性侵的罪名，最高可判監禁20年，另加鞭刑。針對此案，法官判莫哈末再尼2項罪名成立，各別監禁5年、打2鞭，但刑期可合併計算和進行，所以就是監禁5年、鞭刑4鞭，警告不法人士切勿以身試法。