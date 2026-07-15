暑假到了！外面天氣炎熱，躲在家吹冷氣、打電動最舒服了，台灣任天堂從今（15）日起舉辦「2026夏季特典」活動，玩家們不妨趁9月1日Nintendo Switch 2主機調漲前把握機會購入，只要指定通路購買Nintendo Switch、Nintendo Switch 2主機或指定遊戲，就有機會獲得瑪利歐收納包等原廠贈品，數量有限，送完為止。
主機漲價前送特典 數量有限、送完為止
台灣任天堂日前宣布，從9月1日開始，Nintendo Switch 2主機價格，將從1萬4380元調漲為1萬5880元，晚買不僅不能享折扣，甚至變得更貴。甚至有部分店家已經調整販賣方式，要買主機需要搭配遊戲或是其他配件，才能用「原價」購買主機。
不過台灣任天堂表示，為了讓玩家們可以趁炎熱夏季，和家人、朋友待在陰涼室內同樂，從7月15日開始，舉辦「2026夏季特典」活動，只要在指定通路購買Nintendo Switch、Nintendo Switch 2主機或指定遊戲，就有機會得到「超級瑪利歐彈片收納包」、「Nintendo Switch 2壓克力吊飾」，兩款都是數量有限，送完為止。
特典一：超級瑪利歐彈片收納包
購買任兩款任天堂公司盒裝版遊戲軟體，就能得到超級瑪利歐彈片收納包，收納包尺寸為W100×H130×D3mm，收納包上面有瑪利歐圖案，底部為經典的黃色問號方塊。
特典二：Nintendo Switch 2壓克力吊飾
只要在任天堂授權商品專賣店購買Nintendo Switch 2主機，有機會獲得Nintendo Switch 2壓克力吊飾，數量有限，贈完為止。提醒想要拿到特典的玩家，及早到指定店家購買，另外，通路贈送方式和庫存可能不同，實際內容以店家現場狀況為主。
任天堂授權產品專賣店店舖資訊
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心 台北市信義區松壽路11號3樓
Weblink 任天堂授權商品旗艦店 Lalaport南港 台北市南港區經貿二路105巷1號
Game休閒館台北三創門市&任天堂電玩商品旗艦館 台北市中正區市民大道三段2號6樓608櫃
地下街軟體世界-地下街任天堂專賣店一號店 台北市中正區市民大道一段100號B1電子三區80號
Weblink任天堂授權商品旗艦店 LaLaport台中 台中市東區進德路600號北棟3樓
南紡購物中心 遊戲達人任天堂授權商品旗艦店 台南市東區中華東路一段366號4樓
遊戲達人任天堂電玩商品專賣店高雄夢時代 高雄市前鎮區中華五路789號5樓
遊戲達人 Nintendo Switch專賣店 漢神巨蛋 高雄市左營區博愛二路777號B1
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台灣任天堂日前宣布，從9月1日開始，Nintendo Switch 2主機價格，將從1萬4380元調漲為1萬5880元，晚買不僅不能享折扣，甚至變得更貴。甚至有部分店家已經調整販賣方式，要買主機需要搭配遊戲或是其他配件，才能用「原價」購買主機。
不過台灣任天堂表示，為了讓玩家們可以趁炎熱夏季，和家人、朋友待在陰涼室內同樂，從7月15日開始，舉辦「2026夏季特典」活動，只要在指定通路購買Nintendo Switch、Nintendo Switch 2主機或指定遊戲，就有機會得到「超級瑪利歐彈片收納包」、「Nintendo Switch 2壓克力吊飾」，兩款都是數量有限，送完為止。
購買任兩款任天堂公司盒裝版遊戲軟體，就能得到超級瑪利歐彈片收納包，收納包尺寸為W100×H130×D3mm，收納包上面有瑪利歐圖案，底部為經典的黃色問號方塊。
只要在任天堂授權商品專賣店購買Nintendo Switch 2主機，有機會獲得Nintendo Switch 2壓克力吊飾，數量有限，贈完為止。提醒想要拿到特典的玩家，及早到指定店家購買，另外，通路贈送方式和庫存可能不同，實際內容以店家現場狀況為主。
傑仕登任天堂授權商品旗艦中心 台北市信義區松壽路11號3樓
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