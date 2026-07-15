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2026年世界盃進入最後階段，阿根廷挺進4強後，外界對於「裁判是否偏袒衛冕軍」的討論持續升溫。部分媒體與球迷認為，阿根廷一路晉級過程中獲得不少有利判決，甚至質疑國際足總（FIFA）是否為了讓梅西（Lionel Messi）再度站上世界盃決賽舞台費盡苦心。不過，專門分析判決的媒體「Archivo VAR」針對阿根廷本屆世界盃至今所有比賽進行逐場檢視後，提出不同觀點。分析指出，若只看真正能改變比賽走向的重大判決，阿根廷不但沒有獲得明顯優勢，反而多次成為判罰的受害者。在阿根廷歷經延長賽以3：1擊退瑞士闖進四強後，外界對阿根廷受裁判照顧的質疑聲浪達到了頂峰。皇家馬德里死忠鐵粉、西班牙《馬卡報》專欄記者杜羅（Alfredo Duro）便公開發文怒嗆：「你們難道不厭倦搶奪整個世界盃嗎？搶奪比賽、搶奪冠軍、搶奪別人的榮耀。乾淨的足球讓你們過敏，VAR是你們最好的朋友，但全世界已經看清了。沒有作弊，你們這些荷爾蒙過剩的王子們什麼都不是。」英國名嘴、同時也是C羅鐵粉的摩根（Piers Morgan）隨即在社群上公開開砲，怒斥這是「腐敗FIFA的黑幕劇本」。摩根直言：「梅西（Lionel Messi）極具爭議的假摔反倒獲利，他輕輕一碰就軟綿綿倒地，裁判卻給了危險位置自由球。隨後VAR甚至介入把瑞士球員罰下，這簡直是足壇天大的醜聞。」面對鋪天蓋地的「FIFA保送梅西」一說，知名判罰分析帳號《Archivo VAR》針對阿根廷本屆至今的全部比賽進行了精準複盤。然而，最終的數據結論卻與主流輿論完全相反，在真正決定比賽走勢的重大判罰中，阿根廷反而是損失最多的一方。《Archivo VAR》指出，外界之所以有「阿根廷受照顧」的錯覺，主要是因為在一些可吹可不吹的身體對抗上，裁判往往傾向不招惹世界冠軍等強隊。但在進球、紅牌及點球等6次「重大判罰」中，阿根廷的真實帳本是慘烈的「1次有利、5次不利」：阿爾及利亞進球雖越位，但VAR取樣幀數出錯，導致判罰極具爭議；隨後，梅西一個完全處於合法平行位置的漂亮進球，竟遭系統系統選錯幀數、誤判越位，因此那顆進球被強行吹掉。對陣阿爾及利亞時，半自動越位系統連續出錯，先是畫面幀選錯讓對手越位看起來很險，隨後更對陣奧地利時，勞塔羅禁區遭犯規，場上主裁判第一時間「漏判點球」，隨後全靠VAR介入才還回公道。對陣埃及時，利桑德羅被犯規在先，主裁卻放行讓埃及進球，同樣是VAR挺身取消進球。對陣瑞士時，主裁原本甚至要給帕雷德斯一張莫名的假摔黃牌，最終也是VAR透過最新流程糾正，才改判瑞士隊恩博洛紅牌。《Archivo VAR》的分析一針見血地指出，推翻陰謀論的核心關鍵就在於VAR（錄影助理裁判）。如果今天沒有VAR的存在，阿根廷早在前幾輪就會因為裁判在場上的誤判吃大虧：對奧地利拿不到點球、對埃及被算進爭議球、對瑞士更無法獲得人數優勢。換言之，真正「幫到」阿根廷的並不是裁判的刻意偏袒，而是科技及時糾正了多次企圖傷害阿根廷的誤判。至於外界盛傳「阿根廷近12場世界盃拿了8個點球」的驚人紀錄，《Archivo VAR》也強調，獲得點球並不等於裁判偏向阿根廷，每個球都有實質的犯規依據，且並非所有點球都能轉化為實質進球。