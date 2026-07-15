《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》第三季動畫目前正在播出中，不過故事劇情卻引發爭議，有網友認為，主角的行徑太過「噁心」，不僅有許多變態行為，還是一夫多妻的故事設定，不符合現代社會的標準。對此，作者理不尽な孫の手透過社群直言，他會忽略黑粉的言論，繼續為自己而寫。
尼特族轉生異世界 以其他身分重新開始
輕小說《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》改編為動畫後，讓更多人看見，故事劇情描寫一位34歲的日本尼特族，因為缺席父母葬禮，被兄弟趕出家門，在大雨中看到一群高中生即將被卡車撞上，他勉強拉開其中一人，卻被卡車撞死。死亡後的他來到一個劍與魔法的異世界，並重生為小嬰兒，他也決定拋開過去的自己，以魯迪烏斯的身分展開新的人生。
不過故事中涉及主角的父親出軌女傭，主角卻勸說母親接受父親、女傭，以及父親的私生子，而且主角也有前世記憶，卻把女生內褲戴在頭上，甚至私藏，有各種類似性騷擾的舉動，主角後來也娶了多位老婆，不太符合現今社會一夫一妻制的普世價值。
網友不滿設定跟現代不符 作者直言不會理
獨特的劇情引發部分網友不滿，認為應該抵制這部作品，甚至還有網友表明，不會跟喜歡這部作品的人當朋友。但長期支持作者的粉絲則認為，《無職轉生》精彩的地方，是描寫主角的不完美，以及他後續的成長，如果不能接受中世紀架空背景設定，可以選擇不要看。
作者理不尽な孫の手也在社群平台上表示，很感謝粉絲們對他的支持，他對黑粉的發言一向都選擇無視，不管是過去還是未來，他都會為了自己而寫。另外，關於第四季動畫是否會推出，決定權並不在他身上，不過如果決定要製作，他會盡全力提供協助。
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輕小說《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》改編為動畫後，讓更多人看見，故事劇情描寫一位34歲的日本尼特族，因為缺席父母葬禮，被兄弟趕出家門，在大雨中看到一群高中生即將被卡車撞上，他勉強拉開其中一人，卻被卡車撞死。死亡後的他來到一個劍與魔法的異世界，並重生為小嬰兒，他也決定拋開過去的自己，以魯迪烏斯的身分展開新的人生。
不過故事中涉及主角的父親出軌女傭，主角卻勸說母親接受父親、女傭，以及父親的私生子，而且主角也有前世記憶，卻把女生內褲戴在頭上，甚至私藏，有各種類似性騷擾的舉動，主角後來也娶了多位老婆，不太符合現今社會一夫一妻制的普世價值。
獨特的劇情引發部分網友不滿，認為應該抵制這部作品，甚至還有網友表明，不會跟喜歡這部作品的人當朋友。但長期支持作者的粉絲則認為，《無職轉生》精彩的地方，是描寫主角的不完美，以及他後續的成長，如果不能接受中世紀架空背景設定，可以選擇不要看。
作者理不尽な孫の手也在社群平台上表示，很感謝粉絲們對他的支持，他對黑粉的發言一向都選擇無視，不管是過去還是未來，他都會為了自己而寫。另外，關於第四季動畫是否會推出，決定權並不在他身上，不過如果決定要製作，他會盡全力提供協助。
ありがとう。
でも言われるまでもなく、私はアンチの発言は概ね無視してるし、自分のために作りたい作品を書くよ。ずっとそうしてるし、そう言ってる。
シーズン４を作るかどうかの決定権は私にはないけど、作るって言われたら出来る限り助力するよ。
— 理不尽な孫の手 (@Magote_rihujin) July 12, 2026