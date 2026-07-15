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根據英國媒體《鏡報》分析報導，隨著奪冠熱門法國隊在世界盃四強賽遭到淘汰，英格蘭隊長肯恩（Harry Kane）生涯首次摘得金球獎的機率正在大幅飆升，因為他最大的三位競爭對手似乎已經提前退出了爭奪戰。肯恩本賽季表現驚人，幫助拜仁慕尼黑成功奪得德甲冠軍，一直是今年金球獎的熱門人選之一。即便如此，這位32歲的前鋒原本仍面臨著極大的競爭壓力，主要對手包括：憑藉在皇家馬德里與世界盃出色發揮的姆巴佩（Kylian Mbappe）；被看好有望衛冕金球獎的登貝萊（Ousmane Dembele）（上賽季首次獲獎）；在法國隊與拜仁皆有驚豔表現的同屬隊友奧利塞（Michael Olise）。然而，隨著法國隊在四強賽被西班牙淘汰出局，上述三人的獲獎希望已大打折扣，這也讓肯恩的奪獎聲勢更加水漲船高。肯恩最終能否如願獲獎，很大程度上取決於他與英格蘭國家隊在世界盃的最終成績。目前三獅軍團已殺入四強，即將在亞特蘭大對陣阿根廷，而肯恩在本屆賽事中已狂轟6粒進球。不過，《鏡報》也指出，肯恩仍將面臨來自巴塞隆納球星亞馬爾（Lamine Yamal）的強力競爭。這位西班牙天才邊鋒在加泰隆尼亞度過了一個極其出色的賽季，並帶領國家隊挺進世界盃決賽，同樣被視為金球獎的超級熱門。早在世界盃開踢前，肯恩就曾表示，一屆高產的國際大賽能讓他躋身金球獎的領跑者行列。他充滿信心地說道：「我肯定會處於前列。以我本賽季贏下三座獎盃的表現，以及達成那樣的數據，我認為自己絕對會在討論之中。如果在此基礎上還能贏得世界盃，你可以想像獲獎者會是英格蘭球員之一。」肯恩進一步補充：「看看過去一些金球獎得主，獎項的歸屬往往取決於國際大賽和關鍵場次。現在外界已經開始討論熱門人選，可能包括我和麥可（奧利塞），還有那些參加歐冠決賽的球員。但我不是那種喜歡說自己配得上金球獎的人，我更願意在球場上用表現說話。」本周三對陣阿根廷的準決賽，肯恩將朝著個人生涯首座金球獎邁出最關鍵的一步。