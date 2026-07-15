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國民黨立委萬美玲之子佀廣洋霸凌爭議延燒，如今他因體重過重未服役也引發議論，萬美玲稱他羨慕哥哥可以當兵，內政部次長馬士元今（15）日表示，呼籲佀廣洋可以向地方政府申請複檢。至於能否比照藝人閃兵案主動徹查體檢，他說，有關《妨害兵役治罪條例》的個案，都要經過檢舉且具有具體事證，但目前內政部手上沒有這樣的證據。佀廣洋風波延燒，母親萬美玲原先稱他體重120公斤免役，更說羨慕哥哥能夠當兵，覺得很酷，昨卻改口說120公斤是錯誤資訊，她是說110公斤，更說一切都是按照兵役規定辦理，沒有任何問題。內政部次長馬士元今赴立院司法法制委員會詢答，會前被問到佀廣洋若想要當兵，是否能申請複檢，馬士元說，呼籲他可以向地方政府申請複檢，那歡迎他加入。至於是否能像先前藝人閃兵案，交給檢察官主動稽查體檢狀況，馬士元說，所有跟《妨害兵役治罪條例》有關的個案，都要經過檢舉，且有具體事證，那目前的話，內政部手上沒有這樣的證據。