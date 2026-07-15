我是廣告 請繼續往下閱讀

受美股四大指數全面收紅激勵，台股今（15）日開盤表現強勢，加權指數以44,850.69點開出，上漲112.74點、漲幅0.25%，隨後漲勢擴大，盤中一度勁揚544.35點至45,282.30點，成功站回4萬5千點整數關卡。台積電（2330）開盤上漲5元至2,425元，漲幅0.21%；聯發科（2454）上漲130元至3,790元。美股前一交易日全面收漲，道瓊工業指數上漲9.63點、漲幅0.02%，收52,508.27點；標普500指數上漲28.25點、漲幅0.38%，收7,543.59點；那斯達克指數勁揚233.83點、漲幅0.9%，收26,107.01點；費城半導體指數大漲314.15點、漲幅2.54%，收12,661.93點，激勵今日台股開高走揚。