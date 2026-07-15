傳承三代的「台南莊子土豆仁湯」驚傳歇業！在地人心中第一名、旅客到府城玩必朝聖的台南莊子土豆仁湯表示，「因家中突遭重大變故」即日起無限期停業，粉專上湧入破千粉絲難過不捨，「從阿公帶我去吃到阿爸帶我去吃到我自己去吃」、「從小吃到大」感嘆又一間好吃老店沒了。
台南莊子土豆仁湯熄燈！傳承三代突遭重大變故：無限期停業
「台南莊子土豆仁湯」粉專昨（14）日悄悄公告：「感謝大家多年來對莊子土豆仁湯的支持與陪伴。因家中突遭重大變故，目前已無法繼續維持店面的正常營業。因此，莊子土豆仁湯即日起無限期停業。
這個決定對我們而言十分艱難。這間店承載了三代的努力，也陪伴了許多顧客走過無數個日子。能夠一路走到今天，都是因為有大家長久以來的支持、鼓勵與照顧，我們由衷感謝每一位曾經光臨的朋友。對於此次停業造成的不便，敬請見諒，也謝謝大家的體諒與關心。」
店家也進一步透露，「向一直支持我們的朋友說明，未來會有家族成員以不同名稱投入相關餐飲經營，與本店停業決定無涉，我們都給予祝福，也期望大家能繼續支持。」並推薦饕客想繼續購買可參考「莊旭甜品鋪」。
破千粉絲難過不捨！從阿公帶我去吃到大 又一間好吃老店沒了
消息一出，掀起破千名台南鄉親感嘆，「從阿公帶我去吃到阿爸帶我去吃到我自己去吃…..我們三代跟隨了您們三代」、「從小吃到大，土豆仁湯真的全台第一名」、「很捨不得但是祝福一切順心」；還有人說：「20年前會從官田騎機車過去，只為了買一碗吃。」
粉絲們盤點著「燒麻糬」、「最愛湯圓」、「米糕粥」、「莊子剉冰」都成絕響了，無奈表示：「我小時候最快樂的回憶之一，謝謝土豆仁湯帶給我們的快樂！」
老台南人都喊「賣土豆仁湯ㄟ」！店址移了四次都要吃
根據台南旅遊網，台南早期路邊攤和流動攤販很多，台語說的「擔仔」、「路邊擔仔」，便是指挑擔沿街叫賣的擔子。這些「擔仔」最早都沒有名字，而是以賣的物品取名，像是「擔仔麵」、「豆花擔」、「賣魚丸湯ㄟ」、「阿憨鹹粥」等；「台南莊子土豆仁湯」最早第一代莊清，於民國三十五年開辦時也沒取店號，但只要喊「賣土豆仁湯ㄟ」就都知道。
堅持使用台灣土產的花生，熬煮到軟甜不膩口，是不少人心中從小吃到大的童年回憶。
事實上，「台南莊子土豆仁湯」店址總共移了四次，曾歷經海安路拓寬黑暗期、兜兜轉轉現又回到民生海安路口；因為外地人常找不到「賣土豆仁湯ㄟ」到底在哪裡？第三代莊世滄便因應客人要求取了「莊子」的名字，並把阿公相片當招牌掛上。不僅見證海安路變遷，也傳承台南文化。
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「台南莊子土豆仁湯」粉專昨（14）日悄悄公告：「感謝大家多年來對莊子土豆仁湯的支持與陪伴。因家中突遭重大變故，目前已無法繼續維持店面的正常營業。因此，莊子土豆仁湯即日起無限期停業。
這個決定對我們而言十分艱難。這間店承載了三代的努力，也陪伴了許多顧客走過無數個日子。能夠一路走到今天，都是因為有大家長久以來的支持、鼓勵與照顧，我們由衷感謝每一位曾經光臨的朋友。對於此次停業造成的不便，敬請見諒，也謝謝大家的體諒與關心。」
店家也進一步透露，「向一直支持我們的朋友說明，未來會有家族成員以不同名稱投入相關餐飲經營，與本店停業決定無涉，我們都給予祝福，也期望大家能繼續支持。」並推薦饕客想繼續購買可參考「莊旭甜品鋪」。
消息一出，掀起破千名台南鄉親感嘆，「從阿公帶我去吃到阿爸帶我去吃到我自己去吃…..我們三代跟隨了您們三代」、「從小吃到大，土豆仁湯真的全台第一名」、「很捨不得但是祝福一切順心」；還有人說：「20年前會從官田騎機車過去，只為了買一碗吃。」
粉絲們盤點著「燒麻糬」、「最愛湯圓」、「米糕粥」、「莊子剉冰」都成絕響了，無奈表示：「我小時候最快樂的回憶之一，謝謝土豆仁湯帶給我們的快樂！」
根據台南旅遊網，台南早期路邊攤和流動攤販很多，台語說的「擔仔」、「路邊擔仔」，便是指挑擔沿街叫賣的擔子。這些「擔仔」最早都沒有名字，而是以賣的物品取名，像是「擔仔麵」、「豆花擔」、「賣魚丸湯ㄟ」、「阿憨鹹粥」等；「台南莊子土豆仁湯」最早第一代莊清，於民國三十五年開辦時也沒取店號，但只要喊「賣土豆仁湯ㄟ」就都知道。
堅持使用台灣土產的花生，熬煮到軟甜不膩口，是不少人心中從小吃到大的童年回憶。
事實上，「台南莊子土豆仁湯」店址總共移了四次，曾歷經海安路拓寬黑暗期、兜兜轉轉現又回到民生海安路口；因為外地人常找不到「賣土豆仁湯ㄟ」到底在哪裡？第三代莊世滄便因應客人要求取了「莊子」的名字，並把阿公相片當招牌掛上。不僅見證海安路變遷，也傳承台南文化。