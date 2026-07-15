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西班牙16年後重返世界盃決賽！首戰卻遭維德角逼平 世界盃新軍一戰成名

▲西班牙4強戰靠著歐亞薩寶點球破門、波羅下半場再下一城，以2比0淘汰法國，成功挺進世界盃決賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026世界盃H組，維德角40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）一戰成名，在賽中不停上演精彩撲救，助隊踢平西班牙，奪下歷史性的第1分積分。（圖／美聯社／達志影像）

維德角32強惜敗阿根廷！90分鐘內4戰不敗驚艷全球：含金量越來越高

▲維德角本屆首度晉級世界盃會內賽，雖止步32強，但4場比賽90分鐘內未曾吞敗，接連逼和西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯，對阿根廷也兩度追平，表現令人驚艷，獲得大批網友一致讚賞。（圖／美聯社／達志影像）

西班牙在2026美加墨世界盃4強戰以2比0擊敗法國，繼2010年奪冠後，時隔16年再度闖進世界盃決賽，也延續近兩年驚人的國際賽戰績，自2024年歐洲國家盃以來14場正式大賽拿下13勝1和，唯一未贏的一戰，就是小組賽首戰遭首次參賽的維德角逼成0比0。隨著西班牙一路挺進決賽，不少球迷也再度回顧維德角的表現，認為這支世界盃新軍展現超乎預期的競爭力，「含金量越來越高了」、「維德角真的很強，只是籤運不好」。面對法國，西班牙展現穩定攻防實力，上半場由歐亞薩寶（Mikel Oyarzabal）把握點球機會率先破門，下半場後衛波羅（Pedro Porro）再添保險分，最終以2比0完封對手，成功取得冠軍戰門票，寫下自2010年奪冠後再度站上世界盃決賽舞台的重要里程碑。隨著西班牙一路挺進決賽，許多球迷也再次想起小組賽首戰遭維德角0比0逼和的比賽。當時西班牙全場攻勢猛烈，累計27次射門、7次射正，但首次參加世界盃的維德角擺出嚴密防線，加上40歲門將沃齊尼亞（Vozinha）多次精彩撲救，最終成功力保球門不失，爆出當時的一大冷門。由於維德角是人口僅約50多萬的國家，首次闖進世界盃會內賽便逼和奪冠熱門西班牙，賽後也讓不少球迷好奇「維德角到底是哪個國家」，成為當時世界盃熱門話題之一。雖然維德角最終在32強以2比3不敵衛冕軍阿根廷遭到淘汰，但若以正規90分鐘計算，本屆4場比賽都未曾落敗，除了逼平西班牙外，也接連與烏拉圭、沙烏地阿拉伯握手言和；面對梅西領軍的阿根廷，更在比賽中兩度落後、兩度追平，硬是將世界第一勁旅逼進延長賽，黑馬表現令人留下深刻印象。西班牙淘汰法國、挺進決賽後，維德角的表現再度成為球迷討論焦點，不少人紛紛留言表示，「再次覺得那個守下西班牙無敵艦隊狂轟濫炸的維德角門將Vozinha強到不可思議」、「維德角當初到底怎麼跟西班牙踢成和局的，真的有料啊」、「維德角還是太衰了，第一場就打冠亞軍」、「維德角的含金量持續上升中」、「要不是對上阿根廷，維德角應該不會輸」。