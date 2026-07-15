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在2026世界盃四強賽即將對陣阿根廷的關鍵時刻前夕，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）接受了英國廣播公司（BBC）的專訪。面對外界盛傳英格蘭隊內鬨、以及他與中場大將貝林漢姆（Jude Bellingham）之間存在矛盾的傳聞，圖赫爾親上火線闢謠，更親自為子弟兵發聲，直指貝林漢姆日前惹議的發言是受到了記者負面提問的誘導。在八強賽驚險擊敗挪威後，圖赫爾曾公開表達對球隊表現的不滿，而貝林漢姆在受訪時的回應則被外界放大解讀為將帥不和。對此，圖赫爾在專訪中大力澄清：「完全錯誤，我們之間沒有任何問題。我們為了共同的目標而戰，我們都不滿足於現狀，都保持著飢餓感——這是好事。」圖赫爾進一步還原了當時的情況，並替貝林漢姆抱屈：「他剛進了兩個球，拚到筋疲力盡，因為他在身體上付出了全部。然後記者問他：『教練說你們踢得鬆散，你怎麼看？』記者並沒有告訴他，我還說過他是世界級球員，在決定性時刻展現了世界級水準，也沒有提到我稱讚了球隊的精神意志。」「所以那是一個相當負面的提問方式。就像我說的，我們倆都是競爭者，不會為此失眠。」圖赫爾強調，身為教練的職責就是推動球隊，如果不滿意現狀就要及時指出，絕不輕易接受平庸。談及對挪威一役感到沮喪的原因，圖赫爾表示現在情緒已經消化完畢，但也直言球隊在該場比賽的技術性失誤過多。「我們沒有採用新陣型，也沒有要求球員用新的方式比賽。挪威的攻防方式完全在我們預期之內。問題在於我們在進攻站位上不夠嚴謹，最後一擊也不夠果斷，出現太多球權丟失，打破了自己的節奏。」他深信球隊在接下來的比賽完全可以做得更好。針對球員的體能與健康狀況，圖赫爾表示雖然有球員抽筋，但沒有新增傷情。至於受腸胃炎所苦的賴斯（Declan Rice）目前正在好轉中，預計三天後的狀態會更好。展望即將到來的「英阿大戰」，圖赫爾坦言這是一場充滿情緒、非常艱難的比賽，但他對於對陣衛冕軍阿根廷感到無比興奮。「這是我第一次率隊與梅西（Lionel Messi）交手。他獨一無二，總能拿出不同的解決方案。我們知道面對的是什麼，也能看到整支球隊圍繞他建構體系的決心。」「我們想要擊敗衛冕冠軍，想將他們淘汰出局，這就是我們的目標。」圖赫爾自信地表示，雖然八強賽打得掙扎，但對陣阿根廷這樣強大的對手，反而會自動激發出球隊的另一種能量。「現在距離決賽只差兩場勝利，我能感受到每個人的興奮，大家都準備好了，甚至恨不得明天就踢。這正是我們想要的位置！」