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賴士葆未投票 坦言：存有道德風險、必須審慎

在野藍白近期推動多項公投案綁年底選舉，繼反廢死、鞭刑等4案後，民眾黨團提出的安樂死公投，以及國民黨團提出的廢除非核家園公投，於昨（14）日在藍白人數優勢下均逕付二讀，交由朝野黨團協商。不過，針對安樂死議題，國民黨立委賴士葆受訪時坦言，安樂死涉及道德風險，若制度通過，可能出現家屬希望病人「不要繼續活」的疑慮，因此他並未投票，但在廢除非核家園公投案中則投下贊成票。民眾黨提出「安樂死公投」提案，主文為「您是否同意政府將『安樂死法制化』，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志進行安樂死，以達到尊嚴善終？」而安樂死公投提案昨在藍白黨團人數優勢下，以57票贊成、反對48人通過，交付黨團協商；其中，賴士葆未投票引起關注。針對沒投票，賴士葆昨在立法院受訪時坦言，外界對安樂死法制化存在道德風險疑慮，他認為，「安樂死一旦通過之後，會不會有人的家人希望他不要繼續活？」社會上有一定程度的人對此存有疑慮，因此必須審慎考量。賴士葆提到，自己曾處理過相關選民服務，一名高齡100歲的阿嬤面臨插管，最後以拔管結束生命；安樂死一旦通過，類似情況都會變成合法，因此必須思考如何將社會疑慮降到最低。他表示，公投立意是讓當事人掌握自己的生命權，但朝野目前都還沒有仔細討論。