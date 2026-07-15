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美國公布最新消費者物價指數（CPI）回落，並低於市場預期，短期升息壓力減輕，美元指數快速回落，加上台股走揚，新台幣兌美元今（15）日早盤回升，一度來到32.1元，升值7.2分。美國最新CPI數據大幅低於預期，原本市場預期年增率3.8%，結果下滑至3.5%，月增率也比市場預期減少，核心CPI年增率也降至2.6%，也降低短期內升息的壓力，美元指數也快速回落至101以下，來到100.8附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤一度升至161.98，目前在162.01盤整，韓元兌美元亦一度升至1486.2，目前在1488附近，離岸人民幣兌美元亦升至6.7688。至於新台幣兌美元今日早盤也以32.11元、升值6.2分開出，隨後再進一步來到32.1元，升值7.2分，不過，台股漲幅有限，加上外資昨日持續賣超台股518.93億元，外資動向仍受關注，新台幣未進一步升值，目前在32.12元盤整。