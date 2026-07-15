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▲ 台南市長黃偉哲拜會大阪市議會暢談城市交流。（圖／南市府提供）

▲ 台南市長黃偉哲與議長梅園周（右）、大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子（左）在大阪市議會議事廳合影。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲13日拜會大阪市議會議長梅園周，及大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子，就城市交流事宜交換意見並熱情地向今年6月甫上任的議長梅園周介紹台南魅力，議長與會長都表示非常樂意推動各式交流，雙方議會也正在討論締盟事宜。大阪市議會日台友好議員連盟會長辻淳子多次來訪台南，最近一次為今年1月，笑著說前幾天剛吃了台南的鳳梨，真的很好吃，也回憶來訪時曾吃到許多美味水果並在造訪台南山上水道博物館、美術館等景點時留下美好印象，當時一起造訪台南的許多議員也都紛紛表示希望再訪台南。黃偉哲向議長梅園周表達，近年日本在國際上支持台灣，台南與日本城市間在觀光、文化、物產上的交流也都日益密切。台南十分珍惜這份情誼，近年更深耕青少年的教育交流，期待雙方友誼源遠流長，也很歡迎大阪市的同學們來台南交流，可以走訪訴說台日歷史淵源的古蹟與建築，也歡迎棒球隊的同學來台南春訓。大阪市議會日台友好議員連盟訪團曾多次造訪台南，辻淳子2016年曾親自至駐大阪辦事處捐贈慰問金協助台南震災重建，2024年台日交流高峰會時大阪市議員團也共襄盛舉，展現雙方的好交情，黃偉哲也力邀梅園周下次與會長同遊台南，體驗台南魅力。