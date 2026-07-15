遊戲橘子旗下人氣遊戲《新龍之谷》喜迎16週年，為感謝玩家長期的支持與陪伴，官方特別推出豐富改版內容與回饋活動。本次改版由班德瑞外傳職業「謫仙使」帥氣領銜，以全新東方武術戰鬥體驗、美術風格登場，並陸續啟動「高富帥養成班」等慶生系列活動，送出價值破萬元的電競鍵盤、樂豆點、「龍谷實體大禮包」與多項虛寶獎勵，就是要讓玩家滿載而歸！
新職「謫仙使」問世！掀東方武學流派
本次改版迎來重量級亮點，首位仙俠風外傳職業「謫仙使」超凡降臨！全新外傳劇情同步解鎖，帶領玩家見證班德瑞發掘光之潛能、化身「凌雲者」，最終將武道磨練至極致，蛻變為「謫仙使」的傳奇歷程。
「謫仙使」戰鬥時自帶水墨畫般的流暢意境，不僅融入古代武術，更在招式中完美揉合天藍色內功、五行與金色俠氣。其中，核心技能「仙輝殘響」可積累「俠氣」發動強力追加攻擊，強化戰鬥節奏與輸出表現，帶給玩家前所未有的東方美學震撼！
「高富帥養成班」開辦！抽萬元電競禮、一龍賞
為歡慶《新龍之谷》16週年生日以及首位仙俠職業「謫仙使」登場，官方全面聯動遊戲與社群平台，推出「高、富、帥」三大主題活動，邀請玩家曬出專屬的仙俠風采！三大活動如下：📌「高」帥養成計畫
即日起至7月28日止，玩家加入官方Discord，並將「謫仙使」練至Lv.100且上傳截圖，即可獲得高階副本必備門票資源「青金石*100」與「疲勞恢復劑（6000）袋子（7天）」，前五名最快通關者還可抱走極具收藏價值的限量「龍谷實體大禮包」，包含流沙磚、抱枕、保溫瓶、珪藻土地墊......等。
📌「富」16週年一龍賞
好評活動即將驚喜回歸！凡完成每日任務等條件即可累積抽獎次數，挑戰A至E賞，包含「祝福的黑龍的古代元素特殊托利斯曼袋子」與「凝聚骨龍力量的防具強化槌（+14）」逾30種好禮，抽滿60抽更可獲得最後賞，有機會帶走「金龍龍玉穩定器」。
📌「帥」哥集合令
凡於官方Discord秀出「謫仙使」最吸睛的穿搭美學、展開視覺對決，即可獲得16週年限定虛寶，還有機會把萬元磁軸電競鍵盤、樂豆點帶回家！
16週年送八千豪禮、衝裝率飆增30%
16週年盛典再加碼！首推為新血與回歸勇者打造的「16週年集結令」，符合資格登入並解鎖任務，就能領取「轉換武器選擇袋（+10）」、「月蝕龍玉傳奇選擇袋子（活動）」等逾八千個獎勵！同時，符合條件的骨龍、金龍裝備強化成功即送加1階強化回饋，更熱血啟動「強化機率大提升」，成功率有感暴增30%，是玩家無風險直衝高階神裝的最佳時機！
此外，參與「16週年慶典採集活動」獲取「16週年幸運代幣」，還能免費兌換「班德瑞外傳服裝包」、「精製鋼筆（不可交易）袋子」等獎勵，號召勇者重返榮耀！
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本次改版迎來重量級亮點，首位仙俠風外傳職業「謫仙使」超凡降臨！全新外傳劇情同步解鎖，帶領玩家見證班德瑞發掘光之潛能、化身「凌雲者」，最終將武道磨練至極致，蛻變為「謫仙使」的傳奇歷程。
「謫仙使」戰鬥時自帶水墨畫般的流暢意境，不僅融入古代武術，更在招式中完美揉合天藍色內功、五行與金色俠氣。其中，核心技能「仙輝殘響」可積累「俠氣」發動強力追加攻擊，強化戰鬥節奏與輸出表現，帶給玩家前所未有的東方美學震撼！
「高富帥養成班」開辦！抽萬元電競禮、一龍賞
為歡慶《新龍之谷》16週年生日以及首位仙俠職業「謫仙使」登場，官方全面聯動遊戲與社群平台，推出「高、富、帥」三大主題活動，邀請玩家曬出專屬的仙俠風采！三大活動如下：
即日起至7月28日止，玩家加入官方Discord，並將「謫仙使」練至Lv.100且上傳截圖，即可獲得高階副本必備門票資源「青金石*100」與「疲勞恢復劑（6000）袋子（7天）」，前五名最快通關者還可抱走極具收藏價值的限量「龍谷實體大禮包」，包含流沙磚、抱枕、保溫瓶、珪藻土地墊......等。
📌「富」16週年一龍賞
好評活動即將驚喜回歸！凡完成每日任務等條件即可累積抽獎次數，挑戰A至E賞，包含「祝福的黑龍的古代元素特殊托利斯曼袋子」與「凝聚骨龍力量的防具強化槌（+14）」逾30種好禮，抽滿60抽更可獲得最後賞，有機會帶走「金龍龍玉穩定器」。
📌「帥」哥集合令
凡於官方Discord秀出「謫仙使」最吸睛的穿搭美學、展開視覺對決，即可獲得16週年限定虛寶，還有機會把萬元磁軸電競鍵盤、樂豆點帶回家！
16週年盛典再加碼！首推為新血與回歸勇者打造的「16週年集結令」，符合資格登入並解鎖任務，就能領取「轉換武器選擇袋（+10）」、「月蝕龍玉傳奇選擇袋子（活動）」等逾八千個獎勵！同時，符合條件的骨龍、金龍裝備強化成功即送加1階強化回饋，更熱血啟動「強化機率大提升」，成功率有感暴增30%，是玩家無風險直衝高階神裝的最佳時機！
此外，參與「16週年慶典採集活動」獲取「16週年幸運代幣」，還能免費兌換「班德瑞外傳服裝包」、「精製鋼筆（不可交易）袋子」等獎勵，號召勇者重返榮耀！