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▲二伯的親子品牌「HAHABABY」至少10款商品爆出抄襲爭議。（圖／翻攝自HAHABABY官方網站）

百萬YouTuber蔡阿嘎才因AI圖對比畫家遭炎上，不料之後妻子二伯自創品牌「HAHABABY」又陷入抄襲疑雲，導致夫妻倆形象暴跌。而繼之前疑似蔡阿嘎在群組「嘎家軍」喊話粉絲散布正確訊息的內容外流後，近日又有內部對話被曝光。不過這次的內容是二伯的爸爸李招政在群組為夫妻倆打氣，喊話：「這種人是倒不了的。」近日網路再度瘋傳「嘎家軍」群組的內部對話，只見二伯的爸爸發聲力挺女兒與女婿，「對家庭負責、對員工照顧有加、成立好里家回饋社會，大家放心這種人是打不倒的。」展現對夫妻倆的信任。溫暖打氣的話語，讓許多粉絲忍不住看哭表示：「謝謝阿公為大家信心喊話！我們期待嘎伯走過這段風波，再次復出帶給大家歡樂！」、「謝謝阿公，眼眶都紅了」、「看到阿公的留言讓我想哭～還好有這麼棒的長輩在後面支持」、「如此用心的團隊，真的不能被打倒了～」二伯經營的親子品牌「HAHABABY」爆出抄襲爭議，至少10款商品近來被網友質疑抄襲SOU・SOU、MARKEY'S、CECIL McBEE、Viga Wang、niko and等設計概念相近的品牌。對此，二伯則在直播中表示每款商品都投入了極大心力，許多圖案靈感皆源自日常生活觀察與孩子的創作，否認抄襲指控。