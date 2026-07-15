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韓股飆漲近7% 今年第36度啟動買進側熔斷

美股科技股領軍反攻 韓國半導體雙雄同步勁揚

日經盤中飆逾千點 AI概念股吸引低接買盤

美國最新通膨數據降溫，市場對聯準會（Fed）進一步升息的疑慮暫時緩解，加上AI與半導體族群強勁反彈，帶動15日亞洲股市全面走高。其中，韓國股市大漲近7%，東京股市盤中也一度飆升逾1000點，科技股成為推升大盤的主要動能。韓國KOSPI指數15日開高走高，截至當地時間上午約9時25分，大漲468.66點、漲幅6.83%，來到7325.49點，重新站上7000點整數關卡，收復近3個交易日跌勢。由於漲勢過於猛烈，韓國交易所於開盤後不久便啟動「買進側熔斷機制」（Buy Sidecar），暫停程式交易買盤5分鐘，這也是今年以來第36度啟動相關措施。盤面資金持續流入，外資買超約5155億韓元，機構法人也買超1740億韓元；散戶則趁勢獲利了結，賣超約6850億韓元。市場分析指出，美國公布6月消費者物價指數（CPI）年增率放緩至3.5%，低於5月的4.2%，加上Fed主席華許（Kevin Warsh）首次赴國會作證時並未發表比市場預期更強硬的談話，讓投資人對升息疑慮暫時降溫，激勵市場風險偏好回升。受到利多帶動，美股前一交易日科技股同步走強，道瓊工業指數小漲0.02%，標普500指數上漲0.38%，那斯達克指數則勁揚0.90%。半導體股更成為領漲主力。近期在美國掛牌ADR的SK海力士（SK Hynix）在前一交易日才重挫，週二（14日）報復性強彈，大漲27.29%，創上市以來新高，更收復了前一天9.3%的跌幅。受美股激勵，韓國半導體雙雄同步勁揚，三星電子（Samsung Electronics）盤中一度大漲逾6%，在科技股喊衝下，指數開高走高，指數回到7355.08點，漲498.24點或7.26%；SK海力士則飆升超過11%，股價重新站回210萬韓元。中小型股市場同樣強勢。KOSDAQ指數盤中上漲4.62%，重新站上800點整數關卡，也同步觸發買進側熔斷機制。另一方面，日本股市同樣受惠於科技股買盤回流。東京股市日經225指數15日盤中一度大漲超過1000點，主因近期修正幅度較大的AI及半導體概念股出現低接買盤，帶動市場投資信心回溫，開盤後便吸引資金廣泛流入。截至台北時間上午9點29分，日經225指數報68021.742點，上漲278.24點或0.41%。