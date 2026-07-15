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發電環境不相同 桃園、基隆有望先鬆綁

經濟部長龔明鑫13日前往桃園市，親自宣布已實施2年的「桃園以北禁止設5W以上資料中心禁令」有望解除。台電董事長曾文生今（15）日表示，禁令發佈時，大潭電廠7、8、9號機都還在興建，基隆協和電廠更新改建也未通過環評，如今大潭電廠機組已逐步運轉，台電也與桃園市政府溝通，如果桃園、基隆市政府願意在電廠附近開闢AI資料中心專區，台電可以一起合作。曾文生2024年8月宣布，台電將針對桃園以北不再核供 5MW 以上的AI資料中心用電，原因是北部AI資料中心用電需求集中，導致超高壓變電所及電網壅塞，呼籲高科技產業到支持電源開發的縣市發展，此舉惹得北北基桃等縣市首長不滿，認為台電刻意卡建設。經過2年，龔明鑫13日隨著立法院經濟委員會到桃園考察時，與桃園市長張善政會面時終於點頭，表示桃園市一向支持電力發展，認為放寬限制沒問題。曾文生今日回顧，台電其實在2023年供電會議先前就做出決議，並且有通知業者；之所以發布禁令是因為5MW以上是相當龐大的用電；舉例台電總部2棟大樓約4MW、台北車站新光三越大樓整棟用電量約5MW。若企業是自用AI算力，問題並不大，但是問題是出現在集合式的AI資料中心，譬如說雲端服務廠商機房就會面臨比較大問題。他表示，國外資料中心狀況都是要求業者接近電廠、自備電力，「那在台灣因為電力是國營事業，所以我們必須要提供電力。」但當雲端服務廠商機房集中在桃園以北，就面臨電力建設及電網壅塞問題。他表示，2023年時，大潭7、8、9號機三部機組正在興建，再加上協和電廠尚未通過環評，當時北部用電還在一個不確定的狀況。但現在大潭7、8、9號機三部機組已經逐步接受調度，協和電廠也通過環評並開始進行興建，在未來的供電狀況比較清楚下，台電有跟桃園市政府做過一些溝通跟討論，希望桃園市政府及基隆市政府，如果能夠提出在電廠附近的AI資料中心專區規劃，台電可以依照地方政府提出來的設置合作方案。據外媒報導，７成以上美國人對於興建AI資料中心表示反對，5成對於不滿環境衝擊及過度用水；紐約州長凱西．霍楚 （Kathy Hochul）昨（14）日對AI資料中心實施環境認證1年暫緩禁令，也評估要求AI業者負擔更高能源價格或是自己提供能源。