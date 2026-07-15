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▲西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）展現了教科書級的戰術壓制。（圖／取自Selección Española Masculina de Fútbol X）

▲德拉富恩特利用天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）在邊路不斷撕裂法國老邁的左後衛迪涅（Lucas Digne）的防線。（圖／翻攝自Selección Española Masculina de Fútbol X）

▲西班牙在本屆世界盃的國家隊隊長為中場球員羅德里（Rodri），他也是球隊中場核心。（圖／取自Selección Española Masculina de Fútbol X）

美加墨世界盃四強準決賽，西班牙以2：0完勝奪冠大熱門法國隊，隊史第二次挺進世界盃決賽。這不僅是西班牙球員與教練團的傑出勝利，更是傳統西班牙足球理念——「透過中場控制比賽」的完美勝利。這場賽事清楚地證明了一個道理：足球始終是團隊的遊戲，個人能力仍然需要依賴團隊成功來獲得展現。面對擁有姆巴佩（Kylian Mbappe）、登貝萊（Ousmane Dembele）等頂級球星的法國隊，西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）展現了教科書級的戰術壓制。賽後受訪時，他一針見血地道出贏球關鍵：「今天我們面對的是世界足壇最強大的『球隊』之一，但站在他們對面的，是世界上最優秀的『團隊』。」這份團隊默契並非一朝一夕建立。德拉富恩特自2015年接掌U19國家隊以來，與這批球員建立了超過11年的深厚連結。西班牙在場上的每一次跑動、補位都渾然天成。反觀法國隊，在西班牙的高位逼搶與精準傳控下，徹底被切割得支離破碎，形同單打獨鬥。俗話說，球隊的實力取決於最弱的一環。法國隊在防守端後場左翼與中場的弱點在四強賽前並未受到真正考驗，但西班牙敏銳地抓住了這一點。德拉富恩特利用天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）在邊路不斷撕裂法國老邁的左後衛迪涅（Lucas Digne）的防線。儘管亞馬爾此役尚未達到個人最佳狀態，但他全場觸球45次、帶球推進距離高達75.9公尺的強大牽制力，仍讓迪涅的老腿疲於奔命、猶如追逐幽靈。在法國《隊報》的賽後評分中，迪涅僅獲得全場最低的2分，而法國豪華鋒線同樣不及格（姆巴佩4分、登貝萊3分、奧利塞3分）。若說亞馬爾是撕裂防線的利刃，那前金球獎得主羅德里（Rodri）就是西班牙不可撼動的定海神針。羅德里在場上展現了強大攻防影響力，全場贏下11次對抗，幾乎是場上其他球員（次高僅6次）的兩倍。他擔任球隊攻防樞紐，完美掌控節奏，徹底切斷了法國中場向鋒線輸送球權的路線。雖然羅德里場面上看起來穩定、不花俏的球風，無法讓球迷直觀感受到其主宰力，但他絕對是西班牙防守足球的絕對核心，讓球隊牢牢控制住中場、強勢逼搶，對法國造成極大牽制和困擾。外媒盛讚羅德里的表現是「獨一無二」的，若非波羅（Pedro Porro）打進關鍵進球，羅德里絕對是單場最佳球員的不二人選。無論決賽對手是英格蘭還是阿根廷，對手的中場球員都將面臨這位「世界第一後腰」帶來的巨大噩夢。西班牙的晉級之路不僅在視覺上令人享受，在數據上也締造了多項驚人紀錄，他們成為世界盃史上首支在單屆賽事達成6場零封的球隊；本場將法國隊的預期進球值（xG）壓制在低迷的0.30，創下自1994年以來四強賽的最低紀錄。然而，外媒也提出了一個有趣的「魔咒」警告。西班牙是本世紀第4支在晉級世界盃決賽前「從未在任何比賽中落後」的球隊。但值得注意的是，前三支達成此成就的球隊（2002年德國、2006年義大利、2014年阿根廷），最終都未能在決賽的常規90分鐘內贏下比賽。西班牙能否在週日打破這項魔咒，捧起隊史第二座大力神盃，全球球迷拭目以待。