我是廣告 請繼續往下閱讀

《蠟筆小新》巨大氣偶登場 《86》彼岸花海搬進展場

▲《蠟筆小新》巨型氣偶坐鎮展場，身後搭配廣志、美冴、小葵與小白的歡樂背景。（圖／木棉花提供）

▲《86—不存在的戰區—》合影區重現紅色彼岸花海，辛與蕾娜在展場中並肩登場。（圖／木棉花提供）

▲《擅長逃跑的殿下》合影區以日式紙門與櫻花打造古典場景，北条時行與諏訪賴重現身迎接粉絲。（圖／木棉花提供）

▲《入間同學入魔了！》合影區以紅色舞台帷幕重現音樂祭場景，鈴木入間與普爾森・索伊一同登場。（圖／木棉花提供）

17大合影區一次拍 《芙莉蓮》、《獵人》人氣作品齊聚

▲《櫻蘭高校男公關部》合影區以20周年為主題，男公關部成員齊聚玫瑰花牆前亮相。（圖／木棉花提供）

8款限定禮包每組699元 史萊姆龍形玩偶首度亮相

▲《JOJO的奇妙冒險》限定禮包包含空條承太郎全彩抱枕、塔羅牌手札與伊奇特效鑰匙圈。（圖／木棉花提供）

▲《膽大黨》限定禮包集結高速婆婆貓咪造型零錢包、炫彩御守與立體杯墊，每組售價699元。（圖／木棉花提供）

▲《葬送的芙莉蓮》限定禮包包含法杖造型金屬流蘇徽章、七彩魔法陣壓克力燈座及透明小海報。（圖／木棉花提供）

▲《暗殺教室》限定禮包收錄殺老師造型收納袋、行李箱貼紙組與金屬造型證件套，每組售價699元。（圖／木棉花提供）

海夢3D海報轉角度會變圖 JOJO推「To Be Continued」側背包

▲《戀上換裝娃娃》3D光柵海報運用特殊技術，從不同角度觀看可呈現喜多川海夢的三種圖案變化。（圖／木棉花提供）

《JOJO的奇妙冒險》紋身貼紙收錄「To Be Continued」箭頭、石鬼面與喬斯達家族星形標誌。（圖／木棉花提供）

《葬送的芙莉蓮》抽抽樂一抽300元 最大獎價值近2千元

▲《葬送的芙莉蓮》抽抽樂以城鎮場景為主題，獎項包含限定吊飾、手錶、無線充電器及3D光柵海報。（圖／木棉花提供）

暑假動漫迷又多了一個朝聖點！「2026高雄翻轉動漫祭」將於7月17日至8月23日在高雄夢時代8樓時代會館登場，全區免費入場。現場集結《蠟筆小新》、《86—不存在的戰區—》、《葬送的芙莉蓮》、《入間同學入魔了！》等人氣作品，打造17大動漫合影區，還有8款每組699元的限定禮包、《葬送的芙莉蓮》抽抽樂及多款新品周邊，讓粉絲一次拍照、購物兼試手氣。本次動漫祭入口由《蠟筆小新》巨大造型氣偶迎接粉絲，後方搭配美冴、廣志、小葵及小白全員到齊的幾何圖形打卡牆，重現野原一家歡樂又吵鬧的日常。還有迎來動畫播出5周年的《86—不存在的戰區—》，將劇中極具代表性的紅色彼岸花海立體重現，呈現「送葬者」辛與「鮮血女王」蕾娜跨越戰場與生死的羈絆，一同再次走進作品殘酷又催淚的世界。《擅長逃跑的殿下》展區以日式傳統紙門及櫻花打造古典場景，北条時行與神官諏訪賴重一同現身。另外還有宣布推出電視動畫第四季的《入間同學入魔了！》，則把惡魔學校「巴比路斯」的舞台搬到現場，以紅色帷幕重現音樂祭篇章，鈴木入間與普爾森・索伊也將以立體角色造景亮相。除了上述主打的四大場景，展場也規劃《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《葬送的芙莉蓮》、《JOJO的奇妙冒險》、《黃泉使者》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》及《櫻蘭高校男公關部》等人氣作品合影區，總計共有17大場景，讓粉絲一次蒐集不同作品的打卡照。其中經典動漫《櫻蘭高校男公關部》再度現身活動，也讓不少老粉絲相當期待，從經典作品到近年熱門動畫都能在同一展場看到，橫跨不同世代的動漫迷都能找到熟悉角色。本次活動推出8款限定禮包，每組售價699元，作品包括《JOJO的奇妙冒險》、《暗殺教室》、《戀上換裝娃娃》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《HUNTER×HUNTER 獵人》、《膽大黨》及《葬送的芙莉蓮》。《JOJO的奇妙冒險》禮包內含空條承太郎全彩抱枕、伊奇特效鑰匙圈及塔羅牌圖樣手札；《暗殺教室》以殺老師為主題，收錄金屬造型證件套、收納袋及行李箱貼紙組；《戀上換裝娃娃》則帶來喜多川海夢人物造型枕、馬克杯及銀箔書籤。《關於我轉生變成史萊姆這檔事》禮包最大亮點，是威風又軟萌的「龍形態史萊姆玩偶」，並搭配透明小海報及史萊姆撲克牌。《莉可麗絲》收錄千束與瀧奈啦啦隊造型30公分壓克力立牌、1000片拼圖及炫彩胸章；《獵人》則推出可切換7種燈光及3種模式的奇犽壓克力燈座。《膽大黨》禮包集結高速婆婆貓咪造型零錢包、壓克力御守及招財貓立體杯墊；《葬送的芙莉蓮》則推出法杖造型金屬流蘇徽章、透明小海報及七彩魔法陣壓克力燈座。現場也將販售多款人氣新品。《戀上換裝娃娃》推出A4尺寸3D光柵海報，透過特殊光柵技術，從不同角度觀看可呈現3種海夢圖案變化，售價650元。《輝夜姬想讓人告白》推出12入相片風明信片組，收錄劇中多個經典場面，售價180元；另有弦月造型項鍊，鍊長約62公分，售價280元。《JOJO的奇妙冒險》經典側背包採黑色簡約設計，正面印上粉絲熟悉的「To Be Continued」字樣，背面則加入石鬼面圖騰，每款售價400元；另有集結箭頭、石鬼面及喬斯達家族紫色星形符號的紋身貼紙，售價100元。《葬送的芙莉蓮》則推出光柵壓克力鑰匙圈，轉動時可看見芙莉蓮、費倫及修塔爾克切換不同表情，每款售價180元。展場同步推出《葬送的芙莉蓮》主題抽抽樂，每抽300元、通通有獎。獎項包括高雄翻轉動漫祭限定造型光柵壓克力吊飾、魔法陣設計手錶、背光無線手機充電器、寶箱怪暖手枕及具有3種圖案變化的A3尺寸3D光柵海報，其中手錶市價約1980元。除此之外，現場指定商品最低30元起，超值精選商品100元起，部分熱銷商品享有五折起優惠，粉絲可認明黃色價格標示挖寶。📌日期：2026年7月17日至8月23日📌地點：高雄夢時代8樓時代會館📌時間：依百貨商場營業時間為準📌入場方式：免費入場