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是否與國民黨協調花蓮市長？民眾黨：再討論

對國民黨「報備參選」爭取連任 魏嘉彥：不因他人而改變選戰節奏

民眾黨近期傳出預計今（15）日徵召花蓮出生的前發言人戴于文投入花蓮市長選戰，消息曝光後引發地方政壇關注。對此，爭取連任的花蓮市長魏嘉彥表示，尊重各政黨的提名與布局，不會針對個別人選多作評論，現階段仍將依照既定步調推動選務工作，全力爭取市民支持與認同。民眾黨傳出15日將徵召戴于文出戰花蓮市長，民眾黨主席黃國昌曾表示，黨內原先曾徵詢前不分區立委林憶君及前花蓮縣文化局長江躍辰參選，但未能成局。至於是否會與國民黨協調？黃國昌說，民眾黨有自己的選情分析與整體布局，若未來出現競爭，再依實際情況討論處理方式。而對此，國民黨花蓮縣黨部低調表示「尊重」，強調各政黨都有自己的選舉策略，不會陷入口水式政治攻防；民進黨則表示，已成立「勝選小組」，近期正走訪各鄉鎮徵詢可能參選人，將儘速完成布局。由於花蓮市長魏嘉彥的哥哥、無黨籍縣議員魏嘉賢已投入花蓮縣長選舉，國民黨此次未正式提名魏嘉彥，而是同意他以「報備參選」方式爭取連任，也使花蓮市長選情備受關注。不過，魏嘉彥目前仍具一定優勢，連任呼聲高。對於民眾黨可能推出戴于文參選，魏嘉彥表示，各政黨提名人選都有自己的考量，他沒有立場評論，也不會因其他參選人加入而改變選戰節奏。魏嘉彥指出，目前包括宣傳照拍攝、地方拜會及基層經營等選務工作都持續推進，預計8月完成登記後正式展開競選活動。無論民眾黨或民進黨最後推出誰參選，他都會持續努力，爭取市民支持與認同。