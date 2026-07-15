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由周星馳執導的新片《功夫女足》上映後話題不斷，昨14日他現身杭州路演宣傳，面對近年流傳已久的「欠星爺一張電影票」說法，也首度在現場親自回應，不僅笑著反問觀眾「你們有欠我電影票嗎？」更謙虛表示：「明明是我欠你們好多頓飯。」一番話引來全場歡呼。活動現場，周星馳主動提起多年來影迷口中的「欠星爺一張電影票」，笑著問台下觀眾：「你們有欠我電影票嗎？」現場影迷齊聲回應「有！」周星馳隨即笑回：「有沒有搞錯啊？你們一直支持我到現在，我連一頓飯都沒請過你們吃，還好意思說你們欠我電影票，明明是我欠你們好多頓飯。」一席話讓現場掌聲、歡呼聲不斷，也展現一貫幽默作風。隨後周星馳更笑著詢問大家：「你們有時間嗎？」全場立刻異口同聲回答：「有！」沒想到他馬上接著說：「那要看看我的時間。」一句話逗得全場哈哈大笑。他接著坦言最近工作比較忙，但也笑說：「好，要來安排看看時間。」彷彿真的打算兌現請影迷吃飯的承諾，再度掀起熱烈掌聲。