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2026縣市首長大選在即，台北市選情備受關注，資深媒體人陳揮文、媒體人羅旺哲質疑，民進黨台北市長參選人沈伯洋「疑似被放生」。對此，沈伯洋今（15）日直言，台灣影劇業發展，不論是導演、演員、編劇都非常的強，需要好的環境整合，若想要應徵編劇、與編劇競爭，他覺得還不夠，「只能說想像力非常豐富」。沈伯洋上午召開「走向國際，團隊升級！沈伯洋訪美記者會」，包含民進黨立委吳思瑤、陳培瑜與會。針對媒體人羅旺哲認為，沈伯洋屢屢失言，似乎沒有幕僚團隊，社群平台的貼文也沒有太多自家議員留言，懷疑被放生，因為「這在過去民進黨選舉不可能出現」一事，沈伯洋感嘆說，想像力豐富，台灣影劇業發展，不論是導演、演員、編劇都非常的強，需要好的環境整合，若想要應徵編劇、與編劇競爭，他覺得還不夠，「只能說想像力非常豐富」。媒體詢問，台北市議員秦慧珠在臉書談到台北市長蔣萬安，其回答都是複製貼上。沈伯洋直言，這是人民很真實的感受，議員作為民意代表，秦也只是把市民的感受反映出來，不管是從前期的水溝清淤，一直到近期砍樹，大家會質疑是否按照SOP？以及一支700多萬的陽傘問題出在哪裡？大家期待應該正常說明。對於秦慧珠建議蔣萬安急築防火牆，沈伯洋認為，市長本來就應該要面對各式各樣的質疑跟爭議，親自出來回答，這是最能夠建立人民跟市政府信任的方式，「如果說要建立防火牆，不就代表他沒有辦法來應對這些爭議嗎？」因此他還是認為應聽聽市民的聲音， 有透明、提供標準，讓人民能夠信任，這才是市府現在最重要的事。媒體詢問，新黨台北市議員參選人游智彬質疑沈伯洋訪美行是去美國要錢？沈伯洋尷尬笑說，只要是他有出現的場合，其實蠻容易遇到游的，要抗議是其權利，但台灣好的編劇其實蠻多的，真的沒有必要這些人在這邊再來跟他們做競爭。