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在2026年美加墨世界盃四強賽中，上屆亞軍法國隊以0：2慘遭西班牙隊完封。法國不僅無緣拿下睽違2屆的冠軍，也錯失了連續3屆挺進決賽的機會。其中，法國後衛迪涅（Lucas Digne）在禁區內致命的犯規導致被罰12碼，賽後遭到法國媒體與名宿的猛烈抨擊。比賽進行到上半場第20分鐘，32歲的法國後衛迪涅在禁區內試圖大腳解圍時，背對著對手、左腳不慎狠狠踢中從死角衝上前爭搶的西班牙19歲前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）左大腿。這記犯規直接奉送對手12碼罰球，並在上半場第22分鐘讓西班牙率先破網。法國知名大報《費加洛報》對此毫不留情地給予嚴厲批評，直指迪涅的行徑宛如「初學者般的低級失誤」。權威體育媒體《隊報》更將迪涅選為本場最差球員，並下標「敗戰的象徵」。報導中提到：「那個看似無害的球，他卻沒有注意到亞馬爾，用糟糕的解圍送出12碼，這個失誤將長久留在他的記憶中。」除了致命的12碼罰球，法國隊在下半場第13分鐘又被西班牙右後衛波羅突破防線，在球門右側再下一城。而本屆賽事已攻入8球的法國27歲王牌前鋒姆巴佩本場比賽徹底熄火，無力回天。《費加洛報》在報導中痛批：「在姆巴佩黯淡無光的帶領下，球隊在這場一面倒的比賽中夢碎。雖然是個悲傷的現實，但更強大的一方贏得了勝利。我們不得不承認，藍衣軍團的表現簡直慘不忍睹，讓人不忍直視。」該報進一步抨擊法國隊的陣型組織完全崩潰：「法國隊在場上極度畏縮，連兩腳傳球都無法完成，前線的4名球員在上半場簡直像人間蒸發，連一次機會都創造不出來。」報導最後更以「徹底崩盤，所有區域全面瓦解」來形容這場令人極度失望的敗仗，更直言「革命紀念日被徹底毀了」。曾經歷1998年法國首奪大力神盃的名將維埃拉（Patrick Vieira）也在賽後重砲批評。他在轉播中直言：「大家都對比賽內容感到非常失望。原本指望頂尖球員能發揮作用，但他們卻集體隱身，不是1、2個人，而是全隊都沒有發揮功能。」維埃拉更指出，法國隊缺乏掌控比賽的個性和強烈意志，完全被對手玩弄於股掌之間：「西班牙在各個層面都主導了比賽，法國完全沒有展現出應有的實力。」法國隊接下來將在台灣時間7月19日參加季軍戰，而西班牙則將挺進決賽。