我是廣告 請繼續往下閱讀

▲死者媽媽心痛表示在得知女兒窒息時間長達25分鐘後，就知道她救不活了。（圖／翻攝自Threads@plgm_0827）

台北市信義區的一間知名密室逃脫工作室「邏思起子」，在5月發生一起命案。一名29歲吳姓女子「拉拉」在扮演吊死鬼角色時，竟疑似因遭到道具勒頸，當場失去呼吸心跳，5天後宣告不治。家屬痛批業者漠視員工安全，並要求追究過失致死刑責。而近日死者媽媽登上Podcast《閨蜜該該叫》淚崩還原當下情況，透露醫生一看到脖子上的勒痕，就趕緊要求死者爸爸報警，她也在節目中心碎喊：「救不活了，沒有奇蹟了。」死者母親近日登上Podcast《閨蜜該該叫》，還原當時得知女兒身亡的情況，表示老公第一時間趕過去後，醫生不跟老闆講話，馬上叫他報警，還透露女兒脖子勒痕深到連醫生都覺得不可思議，不解怎麼會發生這種事情。醫生原本說觀察13天，家人也每天為她祈禱，但媽媽爬文後發現窒息時間如果像報導所說25分鐘，「20分鐘就不可能回來了，她就救不活了。」而在女兒昏迷的第3天早上，院方告知家屬女兒瞳孔已放大，「我們聽到放大是什麼意思了，其實就知道回不來了，沒有奇蹟了。」最後家屬在女兒昏迷5天後，決定忍痛拔管，不再讓女兒受苦。回顧事件起因，在5月時吳姓女員工於密室逃脫「邏思起子」中上班，並在「永春醫院」主題關卡中扮演吊死鬼，不料疑似因繩索纏頸導致窒息昏迷。玩家當下誤以為是演出效果，直到她遲遲未現身，同事查看才驚覺她已失去呼吸心跳。雖然送醫後一度恢復微弱生命跡象，但因腦部缺氧過久，經多日搶救還是不幸身亡。家屬針對業者提出過失傷害、過失致重傷害告訴，全案訊後依涉嫌刑法過失傷害及過失致重傷罪嫌，函請台北地方檢察署偵辦。