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▲受西南風影響，不穩定天氣將持續至下周，南台灣、中部有局部陣雨，北部及東半部午後也要留意雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

99W化身「水氣幫浦」 22日前午後雷雨明顯

▲7月22日前，台灣都持續受西南風主導，全台午後雷陣雨非常明顯。（圖／賈新興提供）

近期台灣天氣多變，午後雷陣雨頻繁，氣象專家林得恩表示，主要原因是南海有熱帶擾動99W，它無需成為颱風，大尺度西南風就會持續將暖濕空氣輸送至台灣，不僅帶來白天高溫炎熱，更提高午後劇烈降雨機率；台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則認為，下周四（7月23日）起環境轉變，天氣才會回歸穩定。林得恩指出，當環境風場多為西南風或偏南風時，這股氣流會持續將南海的暖濕空氣輸送過來，這種現象使西南風宛如巨大的水氣輸送帶，而南海海域則扮演水氣幫浦，提供豐沛水氣補給，這正是台灣近期天氣不穩定的主要動力機制。林得恩分析，目前南海的熱帶擾動99W，未來增強為熱帶性低氣壓或颱風的機率極小，甚至可能提早消散。儘管如此，在南海風場帶動下，它仍會促使環境水氣朝東北方向移動，持續為台灣天氣提供大量水氣挹注。林得恩說明，當這股強大水氣遇到台灣的中央山脈、鋒面系統或低壓輻合帶時，極易引發強烈對流，這類交互作用容易導致台灣地區出現間歇性大雨，或是短延時豪雨，近期天氣降雨型態多半呈現局部性短暫陣雨特徵，瞬間雨勢變化絕對不可小覷。賈新興補充，在7月22日前，台灣都持續受西南風主導，全台午後雷陣雨非常明顯，中南部深夜至隔天清晨，也極易出現局部降雨。7月23日起，環境轉由太平洋高壓主導，全台晴朗偏乾，天氣切換為典型高溫悶熱的盛夏酷暑型態。