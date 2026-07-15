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▲HAHABABY最高會員「鑽石哈比」每年必須消費12萬元以上才能獲得，不過可以享有生日禮1000元購物金、購物95折、品牌限定好禮等好康。（圖／HAHABABY官網）

網紅蔡阿嘎的老婆二伯所創立的品牌「HAHABABY」，近來捲入抄襲爭議，雖二伯出面否認，強調商品從發想到完成的過程都是出於自家團隊，但網友仍不買單，話題持續延燒。事實上，HAHABABY過去營業額高達上億，會員制度共分為4個等級，最高等級一年必須累積消費12萬元，展現超強吸金能力。二伯先前曾在影片中透露品牌營業額高達上億，蔡阿嘎也稱老婆是「千億老闆娘」，相當驚人。而網友也翻出HAHABABY 2026年會員制度，依據消費金額分為「小哈比」、「銀哈比」、「金哈比」及最高級別的「鑽石哈比」，只要在24個月中消費1元就具有「小哈比」會員資格，然而「鑽石哈比」每年必須消費12萬元以上才能獲得，不過可以享有生日禮1000元購物金、購物95折、品牌限定好禮等好康。HAHABABY原本深受許多粉絲喜愛，IG有著15.7萬人追蹤，如今卻捲入抄襲風波，格外引起外界關注。不過，日前二伯在直播中，強調品牌每款商品都投入了極大心力，許多圖案靈感皆源自日常生活觀察與孩子的創作，經由團隊與設計師反覆討論修改而成，談及經營的艱辛時更一度眼眶泛淚。二伯曾分享成立「HAHABABY」的初衷，希望從媽媽的角度出發，去尋找、製作適合全家人的東西，因此從挑選材料、顏色到品質安全都全程參與，而在創業初期最困難的是資金與物流，挺過重重難關才讓品牌被看見。