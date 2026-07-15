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吳乃仁欠債案 台糖：明日展開協商

台糖受到中聯油脂致癌油波及，預防性下架2,881萬噸沙拉油產品，預估損失新台幣數千萬元。對於是否求償，台糖董事長吳明昌今（15）日受訪說明，台糖向福懋購買2次粗油，經檢驗都是合格才精煉，但還是有預防性下架人工費、檢驗費用及商譽受損的損害，後續會等到損失金額確定，屆時再做打算。台糖10日時強調，這是配合政策做預防性下架，非所有商品都含中聯油品，而該黃豆粗油進場前每批皆會採樣，並將樣品送至第三公證單位檢驗，於合格後方能再煉予供應商或充填上架銷售。吳明昌昨（14）日表示，即便台糖是配合政策預防性下架，並非實際出現問題，但重新檢測每批費用4000元起，再加上下架成本、工人加班費，以及衝擊市場買氣，台糖估計本波下架「損失幾千萬是跑不了的。」他今日說明，成品檢測合乎規定，但考量預防性下架還是有相關成本，包括人工加班費、檢測費用及商譽損失，還是要確認實際損失狀況再討論後續處理。另外，針對前民進黨秘書長、台糖前董事長吳乃仁因台糖土地賤賣案，須賠償台糖新台幣1.7億，雙方律師16日將正式展開債務協商。吳明昌強調，先前台糖提出聲請強制執行後，債務人律師承諾7月20日前協商或提還款規劃，因此台糖才撤回聲請管收，後續協商時將檢視相關的還款計劃，若最後吳乃仁仍是不還款，台糖仍將訴諸法律。