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2026年美加墨世界盃率先登場的4強戰爆出關鍵結果，西班牙以2：0擊敗法國，率先闖進決賽，也讓法國陣中最新一期金球獎得主登貝萊（Ousmane Dembele）跟著出局。這場比賽不只讓法國爭冠夢碎，也讓世界盃「三大魔咒」話題再度被翻出。若金球獎得主魔咒、外籍教練魔咒、FIFA世界排名第一魔咒全都延續，最後冠軍極可能指向西班牙。所謂「金球獎得主魔咒」，指的是最新一期金球獎得主，從未在最近一屆世界盃帶隊奪冠。本屆法國原本被視為奪冠熱門，陣中也擁有最新金球獎得主登貝萊，但隨著法國在4強以0：2不敵西班牙，登貝萊也無緣打破這項歷史魔咒。登貝萊本屆世界盃一度狀態火燙，外媒曾形容他在小組賽面對挪威時「無法被防守」，當時他上演帽子戲法，也被視為法國爭冠路上的重要攻擊核心。不過進入4強後，法國整體進攻遭西班牙壓制，姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）與登貝萊都未能撕開西班牙防線，最終只能目送對手晉級決賽。從結果來看，法國出局後，第一個世界盃魔咒已經延續。這也讓球迷開始討論，另外兩個與冠軍歸屬有關的歷史巧合，是否也會在本屆賽事繼續發生。第二個魔咒是「外籍教練魔咒」。世界盃歷史上，從未有外籍總教練帶領球隊拿下冠軍。本屆4強球隊中，法國由本國教練德尚（Didier Deschamps）執教，西班牙由本國教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）領軍，阿根廷同樣由本國教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）掌兵，只有英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）是德國籍外籍教練。換句話說，若英格蘭接下來擊敗阿根廷闖進決賽，並在冠軍戰面對西班牙，圖赫爾就會挑戰世界盃史上從未被打破的紀錄。英格蘭本屆一路驚險晉級，靠貝林漢姆（Jude Bellingham）多次在關鍵時刻挺身而出，確實具備改寫歷史的能力；但若「外籍教練魔咒」延續，英格蘭即使進決賽，也仍會倒在最後一步。這也是為什麼西班牙晉級後，外界開始把魔咒話題套回決賽情境。如果決賽對手是英格蘭，西班牙將面對的是「外籍教練魔咒」的挑戰者。第三個魔咒則是「FIFA世界排名第一魔咒」。依《懂球帝》整理，世界盃開賽時FIFA排名第一的球隊，過去從未在該屆賽事最終奪冠，而本屆世界盃開賽時排名第一的球隊正是阿根廷。阿根廷是本屆衛冕軍，陣中仍由梅西（Lionel Messi）領軍，並在淘汰賽階段連續驚險過關。若阿根廷能擊敗英格蘭晉級決賽，將與西班牙爭奪冠軍。不過，若「世界第一魔咒」繼續生效，阿根廷即使進入冠軍戰，也將無法完成連霸。對阿根廷來說，這當然只是歷史巧合，不會真正影響比賽內容。真正決定勝負的，仍是梅西、艾瓦雷茲（Julian Alvarez）、勞塔羅（Lautaro Martinez）等人能否破解西班牙的控球節奏與中場壓迫。但從話題面來看，阿根廷若晉級決賽，勢必會讓這項魔咒再次被放大討論。有趣的是，當法國出局後，本屆世界盃三大魔咒的劇本開始變得清楚。如果英格蘭擊敗阿根廷進決賽，英格蘭會碰上「外籍教練魔咒」；如果阿根廷擊敗英格蘭進決賽，阿根廷則會碰上「世界第一魔咒」。無論西班牙最後對手是誰，只要這兩項歷史巧合延續，最後冠軍都會落到西班牙手中。