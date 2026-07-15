日本爆紅蒙奇奇（Monchhichi，モンチッチ）來台灣聯名手搖飲料五桐號WooTEA！7月16日開賣最新聯名紙杯身、泡綿貼紙、壓克力夾、立體時鐘開箱一次整理；藍莓系列新品也要喝爆。New Balance《夏日玩心企劃》推出運動球鞋等全館9折優惠，還有超萌「N寶飲料提袋」聯名發發、酷聖石的多巴胺飲料提袋可以帶回家。
五桐號：蒙奇奇7/16開賣！Monchhichi聯名杯、壓克力夾一覽
五桐號真的好會聯名！今夏Monchhichi正式登台，手搖飲料周邊商品先開搶，五桐號首波商品7月16日限量開賣，門市單筆滿150元即可加購任一項周邊商品、滿300元可加購兩項（依此類推）：
◾️1款「泡綿貼紙」加購價39元：11張立體蓬鬆的特殊材質貼紙。
◾️3款「壓克力夾」加購價69元／個，男孩款、女孩款、雙人款（隨機發售）
◾️1款「立體時鐘」加購價499元：有立體支撐架可在桌上站立或壁掛兩用。
最貼心的是，7月16日至7月23日，到五桐號全台門市現場，購買藍莓系列新品任2杯，「免費贈送泡棉貼紙」1份。可依活動門檻單筆累計，購買4杯藍莓系列送2份泡棉貼紙（依此類推）。
第二波隱藏版！五桐號蒙奇奇「立體絨毛筆」8/14開賣
鐵粉們快筆記！五桐號蒙奇奇Monchhichi還有第二波周邊商品，隱藏版搶先看：
◾️8月14日開賣！2款「立體絨毛筆」加購價199元：可按壓書寫，男孩款、女孩款（隨機發售）
提醒大家，限量商品數量有限、送／售完為止；實際庫存依各門市現場為準；加價購僅適用於現場點餐購買；線上點餐你訂、電話、外送平台及電子票券平台恕不適用；優惠不併用。
New Balance《夏日玩心企劃》！N寶聯名發發多巴胺飲料提袋
運動品牌New Balance迎接盛夏，以「換上 NB，玩心出色」為主題，推出未來系復古跑鞋NB 509，大玩Y2K千禧美學打造曜石黑、質感灰、復古銀、萊姆綠等6款夏季新色，同步發表歐美爆紅的NB AC Runner鞋款，在台上市泡泡紫、奶油黃共7色。
New Balance宣布7月22日至8月底全面啟動《夏日玩心企劃》：
◾️New Balance x 發發！跨界聯名優格手搖飲料發發開喝「金夏補桔」，酸甜濃郁「金桔果香優格」、清爽茶香「金桔果香金萱」。
凡購買發發任一款限定飲品即可獲得「限定杯套」，掃描杯套上的QR Code加入New Balance官方LINE 好友，馬上領取NB 100元購物金，還能抽獎「N寶飲料提袋」或「指定鞋款」。
◾️New Balance x COLD STONE！NB攜手COLD STONE酷聖石，呼應「N寶飲料提袋」顏色，推薦「餅乾超載了」、「棉花糖心樂園」、「草莓美莓」、「創始者的最愛」4款冰品；還有「草莓酷樂思」、「芒果酷樂思」等酷樂思系列也可嚐鮮。
凡於COLD STONE門市購買推薦冰品與期間限定酷樂思，即可獲得「NB購物金」兌換券，掃描QR Code加入NB官方LINE好友，爽領NB 100元購物金，還有機會把「N 寶飲料提袋」與「指定鞋款」抽獎帶回家。
暑假即日起New Balance官網全館9折優惠；購買指定鞋款509 or AC Runner任一顏色乙雙，即可獲得「N寶飲料提袋」盲盒乙個（全系列共5款角色，隨機出貨，數量有限，贈完為止）。
活動期間進入NB官方LINE，直接領取100元購物金，完成「玩心任務」再抽最新NB 509、NB AC Runner等鞋款，還有N寶飲料提袋盲盒、發發飲品券、酷聖石冰品券等大獎。
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五桐號真的好會聯名！今夏Monchhichi正式登台，手搖飲料周邊商品先開搶，五桐號首波商品7月16日限量開賣，門市單筆滿150元即可加購任一項周邊商品、滿300元可加購兩項（依此類推）：
◾️1款「泡綿貼紙」加購價39元：11張立體蓬鬆的特殊材質貼紙。
◾️3款「壓克力夾」加購價69元／個，男孩款、女孩款、雙人款（隨機發售）
◾️1款「立體時鐘」加購價499元：有立體支撐架可在桌上站立或壁掛兩用。
第二波隱藏版！五桐號蒙奇奇「立體絨毛筆」8/14開賣
鐵粉們快筆記！五桐號蒙奇奇Monchhichi還有第二波周邊商品，隱藏版搶先看：
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提醒大家，限量商品數量有限、送／售完為止；實際庫存依各門市現場為準；加價購僅適用於現場點餐購買；線上點餐你訂、電話、外送平台及電子票券平台恕不適用；優惠不併用。
運動品牌New Balance迎接盛夏，以「換上 NB，玩心出色」為主題，推出未來系復古跑鞋NB 509，大玩Y2K千禧美學打造曜石黑、質感灰、復古銀、萊姆綠等6款夏季新色，同步發表歐美爆紅的NB AC Runner鞋款，在台上市泡泡紫、奶油黃共7色。
◾️New Balance x 發發！跨界聯名優格手搖飲料發發開喝「金夏補桔」，酸甜濃郁「金桔果香優格」、清爽茶香「金桔果香金萱」。
凡購買發發任一款限定飲品即可獲得「限定杯套」，掃描杯套上的QR Code加入New Balance官方LINE 好友，馬上領取NB 100元購物金，還能抽獎「N寶飲料提袋」或「指定鞋款」。
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活動期間進入NB官方LINE，直接領取100元購物金，完成「玩心任務」再抽最新NB 509、NB AC Runner等鞋款，還有N寶飲料提袋盲盒、發發飲品券、酷聖石冰品券等大獎。