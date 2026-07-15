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▲民進黨台北市長參選人沈伯洋召開記者會宣布即將展開訪美行程。（圖／記者嚴俊強攝 ,2026.07.14）

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今（15）日宣布，將於7月20日至28日展開8天赴美行程。對於是否擔心出訪時被暴力攻擊，或是受到中國跨國鎮壓？沈伯洋強調，絕對不會因為被通緝而屈服，「我們該講的話一句都不會少，對方想要用這樣的方式讓我們噤聲，而我們最好的迎擊方式就是走向國際」。沈伯洋上午偕競選總部總幹事吳思瑤、政策組召集人陳培瑜於民進黨中央舉行「走向國際，台北升級」訪美記者會。沈伯洋表示，將於7月20日至28日展開8天赴美行程，此行預計擴大串連各地後援會、擴展城市外交，以及透過政黨外交、國會外交深化台美合作，團隊預計於洛杉磯成立美西後援總會、紐約建立美東後援會總會。媒體關切，媒體人矢板明夫在台灣被暴力攻擊，因為沈伯洋也被中國列為制裁對象，是否擔心出訪美國被暴力攻擊，或是被中國跨國鎮壓？沈伯洋表示，作為中國頭號通緝份子、台獨頑固份子，他必須要說，矢板明夫這次遇到這樣情形，即便臉上掛彩，仍說很清楚，「絕對不會少講一句話」，而副總統蕭美琴當時疑似被追撞時，也是繼續捍衛國家、人權工作者李明哲受到中國關押，回來還是繼續發聲。沈伯洋提到，對台灣、對他而言，最重要的事情是，「我們絕對不會因為通緝、絕對不會因為拳頭而屈服，我們該講的話一句都不會少，對方想要用這樣的方式讓我們噤聲，而我們最好的迎擊方式就是走向國際」。沈伯洋強調，「中國不想要讓我們講話，我們就講得更多；不想要讓我們的交流，我們就交流得更多；不想要看到台灣被代表，我們就讓台灣走向世界；不想要看到台北走向國際，我們就讓台北走向國際」，這些都是他們的信念，也是作為台灣人的骨氣。