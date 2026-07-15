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2026年世界盃準決賽最後一戰，英格蘭將於明（16）日迎戰FIFA排名第3的阿根廷。根據賽前消息，阿根廷本場比賽將穿上深藍色客場球衣出戰，而這套戰袍背後還藏著一段特殊傳統，過去兩次世界盃擊敗英格蘭，阿根廷都是身穿客場球衣完成勝利，因此球隊也希望延續這份「幸運」。英格蘭教頭圖赫爾（Thomas Tuchel）聽聞這則消息後笑著表示理解，並說：「我們有讓自己保持專注的例行習慣，也有自己的護身符。」翻開英格蘭與阿根廷在世界盃賽史的交手紀錄，阿根廷雖然以2勝3敗略遜一籌，但最關鍵的2場經典勝利，全都有著「深藍色客場戰袍」的魔幻身影。第一場是1986年世界盃八強，馬拉度納身穿深藍色球衣演繹了震撼全球的「上帝之手」與連過五人的世紀最佳進球；第二場則是1998年16強大戰，阿根廷同樣身著深藍戰袍，並因英格蘭看板球星貝克漢（David Beckham）吞下紅牌退場，最終阿根廷成功於PK大戰中勝出。為了延續這股強大的運勢與歷史光環，阿根廷本次特別向FIFA遞交申請並獲得批准，盼能再度發揮「幸運戰衣」的威力。在亞特蘭大舉行的賽前記者會上，阿根廷這項「球衣迷信」立刻成為媒體追問的焦點。出乎意料的是，英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）聽聞後非但沒有嗤之以鼻，反而相當有共鳴地笑說：「如果換作是我，知道這套球衣背後有什麼神秘力量，我也一定會做出一樣的決定。這對他們來說挺好的，雖然我原本並不知道這個故事。」圖赫爾更自爆，即便是身處世界最高殿堂的職業體育世界，他個人同樣有著深信不疑的小迷信：「我身上也有自己的迷信跟底線，但我是絕對不會透露具體內容的，因為迷信這種事一說出來就會破功。每位教練和球員都有自己能腳踏實地、度過比賽日的特定儀式，我自己也有攜帶秘密護身符。」相較於圖赫爾的興致盎然，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）對球衣話題的反應則顯得相當淡定且事不關己。斯卡洛尼冷靜表示：「這套球衣的申請不是我要求的，我甚至不知道是誰去跟FIFA申請的，這或許只是足協內部的一種傳統吧。我真的什麼都不知道，不過既然托馬斯（圖赫爾）覺得沒問題，那就這樣吧。」這場頂級四強激戰的勝方，將於台灣時間20日凌晨在紐約大都會體育場與「無敵艦隊」西班牙決一死戰；敗方則將在19日的季軍賽硬碰「高盧雄雞」法國隊。