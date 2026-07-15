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台北市長蔣萬安16日將到議會進行施政報告，市議員秦慧珠昨晚苦口婆心，稱民進黨將市長蔣萬安當成2028潛在總統候選人來打，如果民進黨議員再找殷瑋被詢，繼續備詢博聲量、版面，他真的很不樂見，更說自己評論這樣的場合，被「殷粉、蔣粉、爽粉」圍毆，她要給蔣萬安建議，改善回答「複製貼上」，要找出市長的防火牆，找殷瑋來底有點怪，更說「凡殺不死我的，必使我更強大」。秦慧珠昨在臉書喊話蔣萬安穩住了，民進黨把他當「2028潛在總統候選人」來打，所以蔣萬安最近臉上的笑容明顯少了，有幾個場合碰到他，可明顯感覺到他的表情有些緊繃，壓力山大。16、17日蔣萬安要去議會做施政報告並備詢，很多民進黨議員可能都會用這樣的方式跟市長對著幹，甚至會挑明了再找研考會主委殷瑋備詢，繼續跟他對戰 ，博聲量、博版面。秦慧珠這樣的場面，她真的是不樂見。6月20號，她就是因為評論了一下這樣的場面，立刻公親變事主，被「殷粉、蔣迷、爽粉」圍毆了一陣。秦慧珠說，她要給蔣萬安跟市府建議，公眾討論的話題，回應要快、次數要多；跨局處的議題要大家一起來，每個局都要勇於說明、正確地說明、反覆說明，局長、處長、區長都不要躲，不要想著自己站出來，到了議會會成為議員的箭靶，還是躲在新聞稿後面就好了。秦慧珠更說，要找出市長的防火牆，以前有李四川副市長在前面頂著，現在換成殷瑋來頂，感覺有點怪，蔣萬安現在兼「工務副市長、兼發言人」，自己一遍又一遍的說明，講的次數多了，又被嘲諷他在背稿子，每次回答都像「複製貼上」，這種情況要想辦法改善。秦慧珠說，江湖上的大俠出來闖蕩武林，難免受到黑道和各大門派圍毆，有時也會受傷，甚至重傷。但尼采在《偶像的黃昏》中曾說：「凡殺不死我的，必使我更強大」，她要用這句話跟「政客爽」幕後的藏鏡人說，也與蔣萬安共勉之。