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已故女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲與現任妻子馬筱梅（Mandy）婚後育有一子，兩人也經常分享家庭生活。馬筱梅昨（15）日在IG曬出獨自帶著孩子到水族館遊玩的照片，還寫下「一個人帶小孩真的很快樂」，意外掀起網友討論。馬筱梅分享多張帶著孩子到水族館遊玩的照片，只見她推著嬰兒車，陪伴孩子欣賞海洋生物，臉上始終掛著笑容。她也在貼文中寫下：「一個人帶小孩真的很快樂。」看得出相當享受親子時光。事實上，汪小菲與馬筱梅近來頻頻成為話題。《鏡週刊》日前爆料，汪小菲因不希望已故大S留下的一對兒女持續成為外界焦點，因此對家中下達「禁言令」，要求馬筱梅不要再於直播或公開場合談論孩子，甚至限制她參與孩子部分日常互動，夫妻也一度因此爆發爭執、關係傳出緊繃。報導指出，馬筱梅近幾個月對於網友詢問大S兒女相關問題的態度明顯轉變，從過去樂於分享互動，到後來直接表示「以後大寶、二寶的問題去問爸爸跟奶奶，不要在我這裡問」，背後原因據傳正與汪小菲的要求有關。