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國民黨立委萬美玲愛子佀廣洋宣布參選桃園市議員以來，後續一連串爆出過去霸凌、簽賭黑歷史，更因體重過重免役，雖宣布退出國民黨籍提名，但仍無法澆熄外界怒火。如今爭議也延燒到萬美玲身上，政治評論員吳靜怡表示，過去恐龍家長找上萬美玲介入，一位深受學生喜愛的老師，承受龐大的壓力與影響，最終被迫選擇離開，這群國中孩子已經長大，他們沒有忘記那位被迫離開的好老師，「這一次，他們想替老師討回公道」。吳靜怡說，如果連老師都可能成為萬美玲權力施壓的對象，還適合待在立法院嗎？有種就出來講清楚，這群國中孩子已經長大了。他們沒有忘記那位被迫離開的好老師，這一次，他們想替老師討回公道。吳靜怡表示，國中的時候，班上發生同學間的霸凌事件。據當年學生回憶，一位被形容為「恐龍家長」的家長找上萬美玲介入。接著，萬美玲是否曾經進入校長室，高聲斥責校長與老師，把第一線教育工作者當成犯錯的小學生一樣訓話？「萬美玲，請妳公開說明，如果有，要不要辭職？要不要道歉？而且不只一位教師？妳憑什麼啊！」吳靜怡指出，這場政治人物介入校園的風波，最後造成了什麼後果？一位深受學生喜愛的老師，承受龐大的壓力與影響，最終被迫選擇離開。班上的孩子捨不得，家長們也主動發起連署，希望挽留這位認真、負責，又深受學生信任的老師。然而，非常遺憾。孩子與家長使盡全力，最後仍然沒能把老師留下來。吳靜怡提到，當年的孩子，如今已經長大了。他們說，當時的自己年紀太小，即使拼命想保護老師，也沒有能力阻止大人的權力進入校園，更無法替老師討回應有的尊嚴。但今天，他們希望萬美玲知道，他們沒有忘記，也不願意再保持沉默。吳靜怡指出，這些孩子長大後看了《鐵拳教育》哭了。因為劇中的情節，讓他們重新想起那段無能為力的校園往事。現實中的情況，卻如此相似，當有權勢的大人走進學校，校長還能不能保護老師？老師還能不能依照教育專業處理問題？政治人物究竟是在協助學校，還是在替特定家長向教育現場施壓。戲劇裡，最後還有人出面保護老師；現實裡的這群孩子，卻可能直到長大以後，才終於有能力替老師說話。最後吳靜怡表示，《鐵拳教育》是戲劇，但孩子記憶中的傷害是真實的。當孩子被迫長大，開始替老師討回公道，當年掌握權力的大人，就不能繼續躲在立法院裡，假裝什麼事情都沒有發生。