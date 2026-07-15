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2026年美加墨世界盃4強戰率先登場，西班牙以2：0擊敗法國，率先闖進決賽，將等待英格蘭與阿根廷之戰的勝方。英格蘭名宿、英國廣播公司（BBC）評論員薩頓（Chris Sutton）賽後直言，西班牙這場比賽根本是給法國「上了一堂足球課」，不只控球時表現最好，連無球狀態下的壓迫與侵略性都完全壓制對手；他也狠酸金球獎得主登貝萊（Ousmane Dembele）表現糟糕，「看起來好像把鞋穿反了」。西班牙本場靠奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）與佩德羅・波羅（Pedro Porro）進球，以2：0淘汰法國晉級決賽。西班牙本場從開賽後就展現極高掌控力，不只透過中場傳導壓制法國，也在失去球權後立刻展開高強度逼搶，讓法國難以打出熟悉的反擊節奏。法國原本擁有姆巴佩（Kylian Mbappe）、登貝萊與奧利塞（Michael Olise）等強大攻擊火力，但面對西班牙的壓迫與防線紀律，幾乎找不到太多有效空間。薩頓賽後表示，法國踢出本屆賽事最糟糕的半場表現，而西班牙本來就該領先。他認為，西班牙已經證明自己不只是控球時最好的球隊，也是無球狀態下最好的球隊，「他們在沒有球時非常努力，也極具侵略性。」法國總教練德尚（Didier Deschamps）賽後也承認，法國確實是表現較差的一方。他坦言球隊出現太多技術與身體對抗上的失誤，也沒能破壞西班牙節奏，導致法國始終無法踢出應有水準。本場最被點名的法國球員之一，就是最新一期金球獎得主登貝萊。登貝萊本屆世界盃前段表現亮眼，一度被視為法國衝擊冠軍的重要武器，但4強面對西班牙時，他完全無法發揮過去的突破與創造力。薩頓毫不留情批評，登貝萊在本屆世界盃表現非常出色，但這場看起來卻像「鞋穿反了」，整體表現糟糕透頂、踢得一團混亂。他甚至表示，自己幾乎不記得登貝萊過去有過這麼低迷的比賽。登貝萊的失常，也讓「金球獎得主魔咒」再度被翻出討論。隨著法國出局，最新一期金球獎得主仍無緣帶隊贏下最近一屆世界盃冠軍。對法國而言，這場不只是團隊戰術被西班牙壓制，也是一場幾名核心攻擊手集體失靈的比賽。除了登貝萊，姆巴佩本場也被西班牙成功限制。薩頓特別提到，想想姆巴佩在場上有多麼無力，「他幾乎就沒怎麼碰到球。」這句話也點出法國整場比賽的困境，他們不是沒有巨星，而是根本無法把球穩定送到巨星腳下。西班牙本場防守策略相當明確，透過前場壓迫限制法國後場出球，再用中場控制減少法國轉換進攻機會。當姆巴佩拿不到足夠球權，登貝萊又無法在邊路打開突破口，法國原本最具威脅的速度與個人能力也被迫降到最低。根據美聯社報導，西班牙本場防守表現極具說服力，成功壓制姆巴佩、登貝萊與奧利塞領銜的法國攻擊線，也完成本屆賽事7戰中的第6場零封。從控球、壓迫、防守紀律到進攻效率，西班牙幾乎都比法國更成熟，也更像一支準備好爭冠的球隊。英國《衛報》賽後也指出，西班牙以一場充滿技術與動態掌控力的表現擊敗法國，順利闖進世界盃決賽。