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槓桿交易釀連鎖爆倉 數十萬散戶遭強制平倉

10月啟用全國專線 一站式協助債務重整與更生

建立大數據預警系統 提前鎖定財務高風險族群

政府擬加強監管槓桿商品 避免債務危機擴大

韓國股市日前因劇烈震盪，導致大量使用槓桿交易的投資人爆倉、背負沉重債務，引發社會關注。為因應經濟困境可能衍生的債務及心理危機，韓國政府14日宣布，將於10月開設全國統一債務諮詢專線「1375」，提供債務協商、個人更生與破產申請等一站式服務，並建立預警系統，主動找出高風險族群，希望降低因財務問題導致的悲劇。根據朝鮮日報報導，韓國KOSPI指數本週一（13日）一度重挫近9%，觸發今年第7次熔斷機制。根據韓國金融監督院及金融投資協會統計，全市場超過120萬個使用槓桿的散戶帳戶遭追繳保證金，其中約32萬至36萬個帳戶遭強制平倉；近一個月以來，投資人資產縮水超過27兆韓元（約新台幣5700億元），受影響者以20至30歲年輕散戶居多。分析指出，受AI晶片熱潮帶動，許多投資人大量透過信用交易及槓桿ETF進場，保證金貸款餘額一度攀升至38兆韓元歷史新高。然而，股市急速回檔後引發連鎖去槓桿效應，不少首次參與槓桿投資的年輕散戶不僅本金全數蒸發，還背負鉅額債務。韓國金融委員會14日在國務會議提出「經濟危機者自殺預防對策」，金融委員長李億元表示，政府認為因經濟困境導致的自殺可視為一種「社會性他殺」，因此由中央各部會與民間共同制定這套支援方案，希望及早協助陷入財務危機的民眾。根據規劃，自10月起，民眾只要撥打全國統一專線「1375」，即可獲得免費電話諮詢，服務內容涵蓋一般債務諮詢、債務協商、法院個人更生與破產申請協助，以及就業、福利等相關資源，並由韓國信用恢復委員會（Credit Counseling and Recovery Service）統一受理。政府也將擴大實體服務據點，個人更生及破產綜合支援中心將由目前10處增至12處，庶民金融整合支援中心則將由50處增加至56處，同時建立整合系統，讓民眾申請個人更生或破產時，可一次取得各金融機構的債務證明文件，簡化申辦流程。除了事後協助，韓國政府也計畫建立主動預警機制。金融委員會表示，未來將整合債務資訊、金融交易資料，以及健保費繳納等非金融資料，透過大數據分析提前辨識可能陷入經濟危機的民眾，再由保健福祉部進一步評估是否提供協助，以期在問題惡化前介入。韓國政府指出，推出這項措施，主要是考量近年因經濟問題輕生的人數持續增加。官方統計顯示，因財務困境自殺的人數已由2015年的3089人增加至去年的4398人，呈現逐年上升趨勢。這項政策也被外界視為回應近期股市暴跌所帶來的債務危機。金融主管機關表示，未來也將加強監管單一個股槓桿ETF等高風險商品，降低市場過度槓桿操作所帶來的衝擊。市場人士認為，這波事件雖未演變成整體股市崩盤，但暴露出高槓桿投資風險及年輕投資人財務承受能力不足等問題。政府希望透過諮詢專線、債務援助及預警機制，協助受影響民眾走出財務困境，避免債務危機進一步演變為社會問題。