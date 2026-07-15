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▲法國前鋒們受到全世界的讚譽，被認為是本屆賽事中最才華洋溢、最強大的攻擊四重奏。然而，當法國隊第一次遭遇真正的世界頂級強隊時，這座「紙牌屋」便轟然倒塌。（圖／翻攝自Equipe de France X）

法國隊在世界盃四強賽以0：2不敵西班牙，賽前備受讚譽的豪華陣容慘遭滑鐵盧。法國權威體育媒體《隊報》（L'Equipe）王牌記者坦齊（Loic Tanzi）與專欄連續發文，將這場失利形容為「從雲端狠狠墜落」的沉船事故，痛批攻擊線宛如「紙牌屋」般不堪一擊，而當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）更是深陷四強賽的「百慕達三角洲」，金球獎美夢恐遭吞噬。文中也透露下一場季軍戰將是主帥德尚（Didier Deschamps）最後一戰，之後將由席丹（Zinedine Zidane）接掌兵符。《隊報》指出，失望的程度與賽前的期望成正比。過去一個月來，法國前鋒們受到全世界的讚譽，被認為是本屆賽事中最才華洋溢、最強大的攻擊四重奏。然而，當法國隊第一次遭遇真正的世界頂級強隊時，這座「紙牌屋」便轟然倒塌。坦齊在文章中直言，必須承認西班牙的實力在賽前被低估了，但法國隊沒有任何一名攻擊手發揮出正常水準。這場「沉船事故」的代表人物非奧利塞（Michael Olise）與登貝萊（Ousmane Dembele）莫屬。奧利塞全場0射門、2次盤帶皆失敗，55次觸球中丟失了高達20次球權，他在淘汰賽階段的表現最終只能用平庸來形容。而身為金球獎得主的登貝萊同樣低迷，46次觸球丟失17次球權，沒有任何一次盤帶嘗試，兩人在定位球方面更是毫無建樹。全場法國隊雖有10次射門（其中三分之一在補時階段），卻僅有少得可憐的3次射正。面對隊友的困境與進攻端的便秘，隊長姆巴佩試圖獨自承擔一切，頻頻回撤到極深的位置發起進攻，但這通常是球隊運轉不良的警訊。他同樣未能找到破解西班牙嚴密防線的辦法，全場6次盤帶僅1次成功。《隊報》專欄更犀利地指出，姆巴佩雖然在下半場與補時階段嘗試力挽狂瀾，但他職業生涯至今「從未在世界盃4強賽進過球」。這個難以打破的「百慕達三角洲」在週二晚間無情地吞噬了他的比賽，也幾乎吞噬了他今年的金球獎夢想。專欄文章進一步分析，法國隊在這場比賽中幾乎未曾真正投入，在體能跑動、技術層面都被西班牙全面壓制。相較於2022年世界盃決賽對陣阿根廷時的奮起與大膽調度，主帥德尚此役的應對顯得過於保守，即使後衛薩利巴（William Saliba）在第30分鐘因背傷早早用掉一個換人名額，德尚的戰術調整也僅限於對位換人，未能解決根本的弱點。西班牙的進球幾乎都來自法國隊的失誤，包括迪涅（Lucas Digne）判斷失誤踢到亞馬爾（Lamine Yamal）奉送12碼，以及後防線在波羅（Pedro Porro）進球時的集體恍神。德尚長達14年的國家隊執教生涯，即將在週六於邁阿密舉行的季軍戰中迎來「最後一舞」。《隊報》表示，這場季軍戰的勝負似乎已不再重要。這支偉大的法國隊如今需要從雲端降落，接受與「第三顆星」再保持四年距離的現實。而預計將於10月接掌兵符的法國傳奇席丹，將承接這批優秀球員，重新打造具備反彈能力的冠軍之師。