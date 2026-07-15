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2026年美加墨世界盃4強戰，西班牙以2：0擊敗法國，率先闖進決賽，將與英格蘭、阿根廷之戰的勝方爭奪冠軍。就在西班牙距離隊史第2座世界盃冠軍只差一步之際，球員獎金分配也跟著曝光。據西班牙《科貝電台》透露，若西班牙最終奪冠，每名球員將可獲得75萬歐元（約合2759萬新台幣）獎金；即使最後只拿亞軍，每人也能進帳44萬歐元（約合1619萬新台幣）。西班牙已經確定晉級決賽，代表這筆亞軍獎金已是球員保底收入。西班牙本屆世界盃一路踢進決賽，不只距離冠軍更近，球員獎金也水漲船高。據《科貝電台》記者透露，西班牙足協主席盧贊（Rafael Louzán）今年3月曾與國家隊隊長們進行談判，雙方最終就世界盃獎金分配達成協議。依照協議，如果西班牙奪下世界盃冠軍，國際足總（FIFA）支付給西班牙足協的冠軍獎金中，將有45％分配給球員；如果西班牙最終拿下亞軍，分配比例則為40％。也就是說，西班牙現在至少已經鎖定亞軍獎金分配，每名球員可拿到44萬歐元稅前獎金。若西班牙在決賽勝出，FIFA將向西班牙足協支付4400萬歐元冠軍獎金，屆時每名球員可獲得75萬歐元稅前獎金；若拿下亞軍，西班牙足協則可獲得2900萬歐元，每名球員分得44萬歐元稅前獎金。西班牙曾在2010年南非世界盃奪下隊史首冠，當年黃金世代靠伊涅斯塔（Andrés Iniesta）在決賽延長賽進球，以1：0擊敗荷蘭，讓西班牙首次登上世界之巔。據《科貝電台》指出，當年西班牙球員每人獲得60萬歐元冠軍獎金。相較2010年，若西班牙今年再度奪冠，每人75萬歐元的獎金將比當年增加25％。這也反映世界盃商業規模與獎金池持續成長，尤其2026年世界盃擴軍至48隊，整體賽事規模、轉播收入與商業價值都比過去更高。西班牙目前已經率先取得決賽門票，將等待英格蘭與阿根廷之間的勝方。若西班牙最終奪冠，將是繼2010年後再度捧起世界盃冠軍，也會讓新一代西班牙隊正式接班黃金世代。本屆西班牙能走到決賽，靠的不只是控球傳導，也包括高強度壓迫、無球防守與更直接的進攻效率。4強面對法國，西班牙不只零封姆巴佩（Kylian Mbappe）、登貝萊（Ousmane Dembele）與奧利塞（Michael Olise）領銜的攻擊線，也靠奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）與佩德羅・波羅（Pedro Porro）破門，以2：0強勢晉級。