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民防、義警平日默默協助警方維護治安及交通安全，臺中市政府警察局第六分局於115年7月14日晚間，在上野國際宴會廳舉辦「115年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員聯誼活動」，藉由公開表揚及聯誼餐會，感謝民防、義警夥伴長期協助警察維護地方治安與交通秩序的無私奉獻。活動由臺中市政府警察局副局長王旭昌頒發「內政部資深民防、義警人員獎」計14人；臺中市民防大隊大隊長陳蓀裕頒發「臺中市績優民防人員獎」10人；臺中市義警大隊大隊長沈傳欽頒發「臺中市績優義警人員獎」13人，共計表揚37位績優及資深協勤人員，以表彰其長期投入協勤工作的卓越貢獻。臺中市議員楊大鋐、林祈鋒等貴賓亦親臨會場，向長年投入協勤工作的民防、義警夥伴表達感謝與肯定。貴賓表示，近年來臺中市在打擊詐欺、查緝毒品、肅槍、掃黑及維護治安等各項工作均展現優異成果，市民對治安滿意度持續提升，這些成果除警察同仁努力外，更有賴民防、義警夥伴長期協助，共同守護市民生命財產安全。聯誼餐會特別安排現場樂團演奏及歌手演唱，藉由悠揚樂聲與精彩演出，向所有民防、義警協勤夥伴表達最誠摯的敬意與感謝。與會民防、義警夥伴熱情參與，踴躍互動，現場氣氛溫馨熱絡，不僅增進彼此情誼，更凝聚團隊向心力，充分展現警民一家、攜手守護治安的團隊精神。活動圓滿結束後，與會人員除感謝警察局及民防、義警大隊精心規劃此次表揚活動外，也表示未來將持續秉持服務社會、守護鄉里的精神，全力配合警察執行各項勤務，共同打造安全、宜居的臺中市。