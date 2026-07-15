2026世界盃來到尾聲，從48支球隊一路淘汰到最後4強，在西班牙2比0擊退法國後，目前只剩3場比賽，包括1場4強戰、季軍賽和冠軍戰，《NOWNEWS》也透過本文，整理「世足戰績、世足4強、世足賽程、世足直播」等資訊，帶球迷快速跟上世界盃節奏。
🟡2026世界盃：世足4強球隊
2026世界盃4強的球隊分別為法國、西班牙、英格蘭與衛冕軍阿根廷，也是目前FIFA世界排名前4名球隊，創下史上首次世界排名前4名球隊全數闖進世界盃4強的紀錄。其中，西班牙在4強首戰以2比0擊敗法國，率先取得冠軍戰門票；另一張決賽門票則將由英格蘭與阿根廷爭奪。
🟡2026世界盃：世足賽程（以下為台灣時間）
⚽️7/15（周三）03:00AM 四強賽：法國 0:2 西班牙
⚽️7/16（周四） 03:00AM 四強賽：英格蘭 vs 阿根廷
⚽️7/19（周日） 05:00AM 季軍賽：法國 vs 英格蘭、阿根廷敗隊
⚽️7/20（周一） 03:00AM 冠軍賽：西班牙 vs 英格蘭、阿根廷勝隊
🟡2026世界盃：世足戰績
📌西班牙
■小組賽－0:0維德角、4:0 沙烏地阿拉伯、1:0 烏拉圭
■32強－3:0 奧地利
■16強－1:0 葡萄牙
■8強－2:1 比利時
■4強－2:0法國
📌法國
■小組賽－3:1 塞內加爾、3:0 伊拉克、4:1 挪威
■32強－3:0 瑞典
■16強－1:0 巴拉圭
■8強－2:0 摩洛哥
■4強－0:2西班牙
📌英格蘭
■小組賽－4:2 克羅埃西亞、0:0 迦納、2:0 巴拿馬
■32強－2:1剛果民主共和國
■16強－3:2 墨西哥
■8強－2:1 挪威（延長賽）
■4強－對戰阿根廷
📌阿根廷
■小組賽－3:0 阿爾及利亞、2:0 奧地利、3:1 約旦
■32強－3:2 維德角（延長賽）
■16強－3:2 埃及
■8強－3:1 瑞士（延長賽）
■4強－對戰英格蘭
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2026世界盃4強的球隊分別為法國、西班牙、英格蘭與衛冕軍阿根廷，也是目前FIFA世界排名前4名球隊，創下史上首次世界排名前4名球隊全數闖進世界盃4強的紀錄。其中，西班牙在4強首戰以2比0擊敗法國，率先取得冠軍戰門票；另一張決賽門票則將由英格蘭與阿根廷爭奪。
⚽️7/15（周三）03:00AM 四強賽：法國 0:2 西班牙
⚽️7/16（周四） 03:00AM 四強賽：英格蘭 vs 阿根廷
⚽️7/19（周日） 05:00AM 季軍賽：法國 vs 英格蘭、阿根廷敗隊
⚽️7/20（周一） 03:00AM 冠軍賽：西班牙 vs 英格蘭、阿根廷勝隊
📌西班牙
■小組賽－0:0維德角、4:0 沙烏地阿拉伯、1:0 烏拉圭
■32強－3:0 奧地利
■16強－1:0 葡萄牙
■8強－2:1 比利時
■4強－2:0法國
■小組賽－3:1 塞內加爾、3:0 伊拉克、4:1 挪威
■32強－3:0 瑞典
■16強－1:0 巴拉圭
■8強－2:0 摩洛哥
■4強－0:2西班牙
■小組賽－4:2 克羅埃西亞、0:0 迦納、2:0 巴拿馬
■32強－2:1剛果民主共和國
■16強－3:2 墨西哥
■8強－2:1 挪威（延長賽）
■4強－對戰阿根廷
■小組賽－3:0 阿爾及利亞、2:0 奧地利、3:1 約旦
■32強－3:2 維德角（延長賽）
■16強－3:2 埃及
■8強－3:1 瑞士（延長賽）
■4強－對戰英格蘭
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