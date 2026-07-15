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🟡2026世界盃：世足4強球隊

▲2026世界盃賽程已來到尾聲，包括冠軍賽在內，只剩最後3場比賽。（圖／FIFA官網）

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2026世界盃：

世足賽程（以下為台灣時間）

▲台灣時間7月16日上午3點，英格蘭和阿根廷將進行四強賽，勝者進入冠軍賽。（圖／取自FIFA官方X）

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2026世界盃：

世足戰績

▲西班牙本屆展現極佳的團隊攻防，在2026世界盃四強賽上完全壓制住了法國。（圖／翻攝自Selección Española Masculina de Fútbol X）

▲法國當家球星姆巴佩雖然無緣冠軍賽，但仍有機會挑戰進球數最多的金靴獎。（圖／美聯社／達志影像）

▲英格蘭隊長凱恩在本屆世界盃，多次在關鍵時刻扮演英雄。（圖／美聯社／達志影像）

▲衛冕軍阿根廷隊魂梅西，39歲的他今年將是最後一次參與世界盃。（圖／翻攝自Selección Argentina X）

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2026世界盃來到尾聲，從48支球隊一路淘汰到最後4強，在西班牙2比0擊退法國後，目前只剩3場比賽，包括1場4強戰、季軍賽和冠軍戰，《NOWNEWS》也透過本文，整理「世足戰績、世足4強、世足賽程、世足直播」等資訊，帶球迷快速跟上世界盃節奏。2026世界盃4強的球隊分別為法國、西班牙、英格蘭與衛冕軍阿根廷，也是目前FIFA世界排名前4名球隊，創下史上首次世界排名前4名球隊全數闖進世界盃4強的紀錄。其中，西班牙在4強首戰以2比0擊敗法國，率先取得冠軍戰門票；另一張決賽門票則將由英格蘭與阿根廷爭奪。⚽️7/15（周三）03:00AM 四強賽：法國 0:2 西班牙⚽️7/16（周四） 03:00AM 四強賽：英格蘭 vs 阿根廷⚽️7/19（周日） 05:00AM 季軍賽：法國 vs 英格蘭、阿根廷敗隊⚽️7/20（周一） 03:00AM 冠軍賽：西班牙 vs 英格蘭、阿根廷勝隊■小組賽－0:0維德角、4:0 沙烏地阿拉伯、1:0 烏拉圭■32強－3:0 奧地利■16強－1:0 葡萄牙■8強－2:1 比利時■4強－2:0法國​​​■小組賽－3:1 塞內加爾、3:0 伊拉克、4:1 挪威■32強－3:0 瑞典■16強－1:0 巴拉圭■8強－2:0 摩洛哥■4強－0:2西班牙​​​■小組賽－4:2 克羅埃西亞、0:0 迦納、2:0 巴拿馬■32強－2:1剛果民主共和國■16強－3:2 墨西哥■8強－2:1 挪威（延長賽）■4強－對戰阿根廷■小組賽－3:0 阿爾及利亞、2:0 奧地利、3:1 約旦​​​​■32強－3:2 維德角（延長賽）■16強－3:2 埃及■8強－3:1 瑞士（延長賽）■4強－對戰英格蘭