運動老牌「愛迪達（adidas）」是全球指標性的運動品牌，並以經典「三葉草和三條斜線」為經典標示聞名，但有民眾不解adidas Logo「三葉草、三斜線」都代表著愛迪達，不解兩者差別在哪？對此，過去愛迪達官方曾在官網解釋，三葉草標誌（adidas Originals）代表著時尚與復古潮流，三斜線商標（adidas Performance）則專精於運動機能品牌，兩大商標在定位上完全不同，讓一票人大長知識。
adidas「三葉草、三條線」差在哪？正解長知識了
有網友近日在Threads發文，表示發現運動品牌愛迪達（adidas）有兩種不同商標，一個是經典三葉草，另一個則是三條斜線，讓他忍不住好奇詢問「明明都是adidas，到底有什麼不一樣？」
「三葉草標誌」代表時尚潮流風格產品，「三斜線商標」則主要專精於運動裝備，「一個運動用的一個休閒潮流」、「其實直接簡單一點就是，三葉草休閒、三斜線是運動」、「左邊會比右邊貴很多」。
愛迪達「三葉草」是什麼？定位復古時尚：Samba成代表作
過去愛迪達曾在官網說明，三葉草標誌（adidas Originals）創立於1972年，代表運動經典與全球街頭風格的交會融合，支線定位為潮流、復古與街頭時尚，過去僅用服飾，但近年延伸至部分潮流鞋款，近年來也應用在部分鞋款中。
據悉，愛迪達為了面對Nike等強敵，決定加強旗下運動品牌的時尚感，三葉草標誌就此成為adidas Originals 系列的專屬標識，且為了加強與年輕世代連結，並與許多知名品牌、設計師聯名，例如HUMAN MADE、NEIGHBORHOOD等。值得一提的是，近年爆紅神鞋Samba、Gazelle等運動鞋，也是該支線推出的代表鞋款。
愛迪達經典三條斜線「專精運動」！搭載新技術稱霸市場
三條斜線標誌（adidas Performance）則是在1991年正式推出，定位上主打專為跑步、籃球、訓練等運動設計裝備，並注重提升運動舒適性的產品，舉凡籃球鞋、跑鞋、Ultra Boost等皆是，希望替運動員提供更好的運動設備，因此誕生象徵運動機能的「adidas Performance」標誌。
三條斜線標誌定位上因專門針對專業運動，在研發過程中還會推出專業運動機能科技，不少產品搭載品牌最新技術，包括Boost、Lightstrike等中底科技，亦奠定其在運動品牌市場中的不敗地位。
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有網友近日在Threads發文，表示發現運動品牌愛迪達（adidas）有兩種不同商標，一個是經典三葉草，另一個則是三條斜線，讓他忍不住好奇詢問「明明都是adidas，到底有什麼不一樣？」
「三葉草標誌」代表時尚潮流風格產品，「三斜線商標」則主要專精於運動裝備，「一個運動用的一個休閒潮流」、「其實直接簡單一點就是，三葉草休閒、三斜線是運動」、「左邊會比右邊貴很多」。
愛迪達「三葉草」是什麼？定位復古時尚：Samba成代表作
過去愛迪達曾在官網說明，三葉草標誌（adidas Originals）創立於1972年，代表運動經典與全球街頭風格的交會融合，支線定位為潮流、復古與街頭時尚，過去僅用服飾，但近年延伸至部分潮流鞋款，近年來也應用在部分鞋款中。
據悉，愛迪達為了面對Nike等強敵，決定加強旗下運動品牌的時尚感，三葉草標誌就此成為adidas Originals 系列的專屬標識，且為了加強與年輕世代連結，並與許多知名品牌、設計師聯名，例如HUMAN MADE、NEIGHBORHOOD等。值得一提的是，近年爆紅神鞋Samba、Gazelle等運動鞋，也是該支線推出的代表鞋款。
三條斜線標誌（adidas Performance）則是在1991年正式推出，定位上主打專為跑步、籃球、訓練等運動設計裝備，並注重提升運動舒適性的產品，舉凡籃球鞋、跑鞋、Ultra Boost等皆是，希望替運動員提供更好的運動設備，因此誕生象徵運動機能的「adidas Performance」標誌。
三條斜線標誌定位上因專門針對專業運動，在研發過程中還會推出專業運動機能科技，不少產品搭載品牌最新技術，包括Boost、Lightstrike等中底科技，亦奠定其在運動品牌市場中的不敗地位。