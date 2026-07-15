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民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋今（15）日宣布，將於7月20日至28日展開8天赴美行程，而此行意義重大，「無限城」才是台北市未來，將與各城市交流熱島效應、交通、鼠患等問題；競總總幹事吳思瑤則說明訪美3大目的，強調此行是三合一行程，包括攸關選務的後援會串聯、城市外交及國會外交。沈伯洋上午偕吳思瑤、政策組召集人陳培瑜於民進黨中央舉行「走向國際，台北升級」訪美記者會。本次行程預計20日啟程，行程至28日，總共8天，預計拜訪洛杉磯、華府、紐約等地，並於洛杉磯成立美西後援總會。吳思瑤說明此行三項目的，第一，各地後援會的成立跟串聯，極大化挺沈力量；第二則是城市外交，預計走訪不同城市展開交流；第三，此行除了競選團隊成員，民進黨立院黨團總召蔡其昌、身兼台美議會聯誼會會長的立委王定宇也將同行，乘載政黨外交、國會外交工作，因此這是三合一的行程。吳思瑤提到，將會在洛杉磯成立「競選台北市長美西後援總會」，在紐約則成立「競選台北市長美東後援會總會」，而各地區後援會也會陸續籌組串聯。他說，華府行程會在台灣同鄉會進行演講，闡述參選北市長的市政理念，至於城市外交、政黨國會外交，則會配合黨團、黨部持續溝通與安排。沈伯洋表示，訪美行意義重大，過往常聽到的都是雙城論壇，但「無限城」才是台北市的未來，他選擇從北美出發，擴展「無限城」的可能性，包括與不同城市交流如何因應極端氣候，熱島效應時如何利用大自然降溫？如何實現交通零死亡願景？遇上鼠患時如何整治衛生環境？以城市出發，最後受益者是整個台灣。至於此次預計會見的美方官員層級，沈伯洋指出，與國會外交相關的安排，還是尊重蔡其昌的安排，他主要關注市政相關，目前都在安排中。