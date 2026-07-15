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盧秀燕不領情 喊話中央「更謙卑」：做不好就下台

致癌油風波持續延燒，行政院長卓榮泰今（13）日南下台中出席亞洲台灣商會聯合總會開幕典禮，致詞時特別感謝立法院副院長江啟臣及台中市長盧秀燕與中央共同合作處理食安危機。不過盧秀燕隨後受訪時火力全開，直批中央決策失序，建議「應該更謙虛」並向國人公開道歉，更以2014年劣質油事件為例，直言「做不好的首長，就該下台負責」。卓榮泰表示，昨天立法院針對沙拉油事件進行專案報告，感謝江啟臣主持會議，讓行政院有機會向國人完整說明處理過程，也感謝朝野立委提出建議，行政院將虛心接受、迅速行動，盡快釐清事件真相，向社會做出完整交代。他也特別點名感謝盧秀燕，指出台中市政府於6月30日接獲通報，7月1日立即與衛福部展開具體行動，要求中聯油脂停工並下架產品。他強調，面對涉嫌延遲通報、隱匿事實的業者，中央與地方唯有團結合作，才能盡速釐清事件、守護國人食安。不過卓榮泰釋出的善意並未獲盧秀燕正面回應。她在活動後受訪時表示，事件一開始中央的決策就「有點失序」，包括流向資訊延遲近一週才公布、一度宣稱20%以下的問題產品仍可食用，引發全國譁然後，又緊急改口要求全面下架，政策反覆讓民眾無所適從。她認為行政院應展現更大的維護食安作為，「也許可以更謙卑一點、更謙虛一點」。盧秀燕進一步提出三點建議，首先應儘速查明致癌油發生原因；其次，中央應向全體國人道歉，展現改革與改善的決心；最後，若相關首長處理不當，就應負起政治責任下台。她強調，道歉代表改革的勇氣，下台則是民主政治應有的責任，「做得好的人繼續做，做不好的人卻還在和稀泥，國人就看不到政府維護食安的決心。」她最後再度強調，中央應展現更謙卑的態度，坦承此次食安事件確實處理不夠周延。她並引用2014年台灣爆發劣質油品事件為例，當時行政院長公開向國人鞠躬道歉，時任衛福部長邱文達也請辭負起政治責任。她認為政治人物既然接受人民付託，就應以更大的反省與勇氣承擔責任，才能重建民眾對政府的信任。