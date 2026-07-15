我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年美加墨世界盃4強戰即將上演英格蘭對阿根廷的宿敵大戰，不只場上攸關決賽門票，場外安保也已全面升級。英媒報導，這場在亞特蘭大登場的準決賽，已被FIFA、FBI與當地執法單位列為本屆世界盃「最高風險」賽事。路透社指出，亞特蘭大警方已因英阿歷史宿怨升高公共安全部署，並與FBI等安全單位協調。由於英格蘭與阿根廷之間長年存在足球恩怨，加上福克蘭群島／馬爾維納斯群島主權爭議與1982年戰爭陰影，警方擔心雙方球迷在賽前、賽後爆發衝突，目前已規劃分流入場、增加警力，並禁止部分具政治挑釁意味的旗幟進入球場。英格蘭與阿根廷的4強戰將在亞特蘭大登場，這不只是本屆世界盃最具話題性的對決之一，也被視為最需要嚴防球迷衝突的場次。據英媒《泰晤士報》報導，FIFA、FBI與當地警方都將這場比賽視為本屆賽事「最高風險」戰役，主因包括兩國長年足球宿怨、政治歷史矛盾，以及近期雙方球迷曾出現小規模摩擦。亞特蘭大警方已增派警力與公共安全資源，並與FBI、FIFA及其他安全合作單位保持聯繫。阿根廷安全部長也透露，本場比賽將動用約1600名警力，並首度為雙方球迷安排不同入口進場，以降低賽前聚集與衝突風險。不過，由於FIFA票務制度並未完全採取球迷看台隔離，英阿雙方球迷進入球場後，不會像部分高風險俱樂部比賽一樣設置完整的物理區隔，這也讓場內公共區域、球場周邊與市中心酒吧，成為警方賽前重點監控範圍。為了降低英格蘭與阿根廷球迷正面接觸機會，當地安保單位規劃讓雙方球迷從不同入口進入球場；此外，官方也研議將亞特蘭大市區部分酒吧劃為英格蘭球迷聚集區，另一些則作為阿根廷球迷區，避免兩邊支持者在賽前大量混雜。英媒指出，兩隊各自官方配票約8000張，將安排在球場兩端，但由於世界盃球票大量流入二級市場，仍有許多球迷可能坐在混合區域。《泰晤士報》報導也提到，當局特別擔心沒有球票的球迷聚集在市區，因為若大量球迷無法進場，可能轉往酒吧、廣場或球場外圍觀賽，進一步增加衝突風險。英格蘭與阿根廷的對決之所以火藥味濃厚，不只是因為兩隊都是世界盃傳統強權，更與歷史、政治和足球記憶交織有關。1982年英阿爆發福克蘭群島戰爭，阿根廷稱該群島為馬爾維納斯群島，這段歷史至今仍是兩國高度敏感議題。足球場上，1986年世界盃8強戰更成為英阿恩怨的經典節點。馬拉度納（Diego Maradona）面對英格蘭攻進著名的「上帝之手」進球，隨後又完成被稱為「世紀進球」的長途奔襲，帶領阿根廷淘汰英格蘭。到了1998年世界盃，貝克漢（David Beckham）對阿根廷之戰被紅牌罰下，也成為英格蘭球迷多年難忘的傷口。本屆4強戰前，阿根廷隊相關影片中出現「為了馬爾維納斯、為了馬拉度納、為了梅西最後一屆世界盃」等歌詞，也讓政治與足球情緒再次被放大。路透社報導指出，相關單位已禁止帶有政治或種族挑釁意味的標語，包含與福克蘭群島／馬爾維納斯群島相關的旗幟與布條。英格蘭與阿根廷本場勝方將在決賽對上已經淘汰法國的西班牙，賽事層面本就話題十足。英格蘭若晉級，將延續自1966年後再拚世界盃冠軍的夢想；阿根廷若勝出，則有機會朝衛冕之路邁進，讓梅西（Lionel Messi）再度站上世界盃決賽舞台。