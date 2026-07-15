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萬美玲稱佀廣洋羨慕哥哥？黃帝穎：申請改判體位馬上當兵

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前投入桃園市議員選戰，卻接連陷入霸凌、簽賭及未服兵役等爭議。雖然佀廣洋13日宣布放棄國民黨提名，但未明確表態退選，外界持續關注後續動向。針對其中兵役爭議，律師黃帝穎點出，桃園市政府兵役科直殺佀廣洋沒當兵的「二大致命傷」。黃帝穎表示，網友陸續找出佀廣洋舊照，質疑根本不像120公斤或110公斤，涉嫌違法閃兵；隨後，桃園市政府兵役科證實可申請改判體位、若涉逃兵犯罪配合檢警偵辦，直殺佀廣洋沒當兵二大致命傷。黃帝穎提到，萬美玲坦承佀廣洋沒當兵，說是因體重120公斤，稱佀廣洋羨慕哥哥當兵。他也狠酸，桃園市政府兵役科證實可以申請改判體位，佀廣洋不用羨慕，申請改判體位可以馬上當兵，桃園市政府兵役科長回應指出「可以主動申請複檢，或提供醫院診斷證明重新判定體位」。黃帝穎續指，佀廣洋當兵前體檢是否達120公斤符合免疫要件，各界提出佀廣洋舊照強烈質疑；桃園市政府兵役科引用藝人造假逃兵案，強調市府配合檢警偵辦及主動提供資料的立場。桃園市政府兵役科長強調「過往有大批藝人利用造假的醫療數據藉此逃兵，引發社會譁然，若檢警發現疑似不法情事並主動偵辦，市府必定會全力配合並提供相關資料。此外，若一般民眾發現他人有妨害兵役的情況，也可提供事證進行檢舉。」