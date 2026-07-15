中國東北近日受到巴威颱風影響，遼寧省等地降下暴雨，瀋陽市鐵西區的「榮盛和悅名邸」，13日發生地下停車場牆體坍塌事故，令住戶吃驚的是，牆體背後竟掩埋大量生活垃圾，質疑根本是豆腐渣工程，要當局和建商給個交代。
綜合中港媒體報導，網路上流傳的影片顯示，大量雨水湧入榮盛和悅名邸的地下車庫，導致車庫與鄰近區域相隔的牆體坍塌，牆體中間開出一個大洞，仔細一看，牆體背後竟非正常的土層或建築結構，而是大量堆積的生活垃圾，飄出陣陣難聞的氣味。
消息傳出後，不少社區居民都趕到地下停車場查看，不敢相信牆體居然是空心磚所砌，還埋了垃圾，要不是暴雨將這個坑沖出來，根本不知道牆裡頭的真實狀況，至於埋在地下的垃圾恐怕就更難發現了，但不管是建築垃圾和生活垃圾，都應有專門的處理場所及處置流程，而不能隨意掩埋。
公開資料顯示，榮盛和悅名邸於2021年完工交付，距今僅5年左右，有屋主直言，光地下車庫就出現這麼嚴重的問題，很難讓人不對整體工程品質打上大問號。按照當地建築法規，地下車庫牆體需具備一定的承重力、抗滲透性能和耐久性，還有屋主擔心，如果整面牆都是空心磚砌築，一旦再次遭遇強降雨，不知會否有更大範圍的坍塌發生。
有中媒聯繫到榮盛和悅名邸所在的街道辦事處，工作人員聲稱已在進一步調查處理，透露事故發生地點原本是垃圾處理站，前些年房地產業繁榮，打算在這裡蓋房，後期因產業轉為不景氣，便進行填埋平整，這些垃圾就是當初填埋的，倒塌處原是垃圾處理站的出入口，當時是用空心磚堵起來，這次大雨導致牆體倒塌，裡面的垃圾隨之露出來。
目前物業方與開發商已在研究維修方案，初步打算將垃圾清除，牆體使用混凝土結構重新建造，但屋主們強烈要求當地政府，務必徹查垃圾填埋的審批程序，依法嚴肅追責。
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消息傳出後，不少社區居民都趕到地下停車場查看，不敢相信牆體居然是空心磚所砌，還埋了垃圾，要不是暴雨將這個坑沖出來，根本不知道牆裡頭的真實狀況，至於埋在地下的垃圾恐怕就更難發現了，但不管是建築垃圾和生活垃圾，都應有專門的處理場所及處置流程，而不能隨意掩埋。
公開資料顯示，榮盛和悅名邸於2021年完工交付，距今僅5年左右，有屋主直言，光地下車庫就出現這麼嚴重的問題，很難讓人不對整體工程品質打上大問號。按照當地建築法規，地下車庫牆體需具備一定的承重力、抗滲透性能和耐久性，還有屋主擔心，如果整面牆都是空心磚砌築，一旦再次遭遇強降雨，不知會否有更大範圍的坍塌發生。
有中媒聯繫到榮盛和悅名邸所在的街道辦事處，工作人員聲稱已在進一步調查處理，透露事故發生地點原本是垃圾處理站，前些年房地產業繁榮，打算在這裡蓋房，後期因產業轉為不景氣，便進行填埋平整，這些垃圾就是當初填埋的，倒塌處原是垃圾處理站的出入口，當時是用空心磚堵起來，這次大雨導致牆體倒塌，裡面的垃圾隨之露出來。
目前物業方與開發商已在研究維修方案，初步打算將垃圾清除，牆體使用混凝土結構重新建造，但屋主們強烈要求當地政府，務必徹查垃圾填埋的審批程序，依法嚴肅追責。