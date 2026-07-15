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▲冠佑（右二）在開場就流露出感性，話才說一半突然哽咽落淚，一度說不出話來。（圖／相信音樂提供）

五月天5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會於13日晚間圓滿落幕，主唱阿信也多次透露將暫別休息，更在台上幽默說：「這兩年大家不要再買5525，去買台積電2330，到時候財富自由了，再一起回來看五月天。」而收官最終場，冠佑也一度哽咽落淚：「我今一到場館，雖然說是第五場，很捨不得感覺湧上心頭…」五月天演唱會因受到颱風攪局，導致場次更動，13日來到最後一場，冠佑在開場就流露出感性：「我今一到場館，雖然說是第五場，很捨不得感覺湧上心頭…」話才說一半突然哽咽落淚，一度說不出話來，讓怪獸開玩笑說：「我們好好幫冠佑加油，戶頭還是會進來。」團員也圍起冠佑給他最強的鼓勵，冠佑忍住眼淚表示：「後台才在說這個演唱會唱完應該會很開心，可以休息一段時間，上台又捨不得，只希望今天陪大家唱的每一首歌，每一個旋律都留在心裡，約在不久的未來見。」再次重返大巨蛋演出，阿信也多次提到接下來五月天將暫時休息，放慢腳步、投入創作，讓許多粉絲感到不捨。不過，阿信也幽默表示：「我沒在玩股票，但我告訴你們，這兩年大家不要再買5525，去買台積電2330，到時候財富自由了，再一起回來看五月天。」瞬間化解現場感傷情緒。值得一提的是，13日演唱會觀眾席下有《欠你的那場婚禮》導演嚴藝文、演員謝盈萱、王渝萱、裴子齊蒞臨，阿信坐到嚴藝文旁展開逗趣互動，她說：「謝謝你們的宇宙人幫這齣戲做了非常好聽的音樂。」讓阿信聽完馬上自薦：「宇宙人就不用謝，下次直接找我們就好。」怪獸則補充：「公然搶工作！雖然是開玩笑，但最好記在心裡。」讓全場瞬間笑翻。五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會2023年從台中起跑，任意門外繞三大洲，累積100400公里，難以忘懷的925天162場，與7490000人次共同交織與五月天搖滾宇宙新篇章，在五月天25＋2年的音樂歷程，創下15場台北大巨蛋、55場鳥巢等紀錄，替歌迷留下滿滿回憶。